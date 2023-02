Miten ihmeessä vienti Kazakstaniin kasvoi räjähdysmäisesti – eduskuntakysely

Kokoomuksen kansanedustajat Jari Kinnunen ja Jukka Kopra ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Venäjään kohdistuvien pakotteiden mahdollisesta kiertämisestä.

Edustajat viittaavat Tullin rikostutkinnan tilastoon, jonka mukaan vienti Suomesta Kazakstaniin on kasvanut räjähdysmäisesti Venäjän hyökkäyssodan alettua. Vuonna 2021 viennin arvo oli 102 miljoonaa ja vuonna 2022 yli 248,5 miljoonaa euroa.

Suomesta vientiä Kazakstaniin kulkee Venäjän kautta.

– Koko vuoden 2022 kauttakulun kasvu antaa aiheen olettaa, että jotakin epätavallista voi olla käynnissä. Tullilla ei ole mahdollisuuksia tutkia jokaista tavaraerää, joka maamme rajojen kautta. Tullin mahdollisuus selvittää kolmansiin maihin Venäjän läpi kuljetettavan tavaran todellinen määränpää on lähes olematon, koska tietopyyntöihin ei vastata, ja jos vastataan ei ole varmuutta, voiko saatuun tietoon luottaa, kokoomusedustajien kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Venäjän lisäksi Euraasian talousunionin jäseniä ovat Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä.

– Euraasian unionin sisällä tavarat kulkevat vapaasti, koska kysymyksessä on myös tulliliitto. On mahdollista, että pakotteiden alaista tavaraa viedään suoraan Venäjälle sekä Valko-Venäjälle kirjaamalla viennin määränpäämaaksi erityisesti Kazakstan, mutta myös Armenia tai Kirgisia. Pakotteiden kiertäminen on täysin mahdollista myös niin, että kuljetetaan tavaraerät viimeksi mainittuihin maihin ja sieltä edelleen Euraasian unionin sisällä vapaasti Venäjälle taikka Valko-Venäjälle, edustajat kirjoittavat.

Jari Kinnunen ja Jukka Kopra vaativat kirjallisessa kysymyksessään vastausta siihen, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, ettei EU:n ja USA:n Venäjälle asettamia pakotteita kierretä kolmansien maiden kautta. Kokoomusedustajat lisäksi kysyvät, aikooko hallitus edistää sanktiomekanismin ulottamista myös Euraasian unionin maihin, mikäli käy ilmi, että unionin kautta kiertää pakotteiden alaista materiaalia Venäjälle.