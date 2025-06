Mitä Kreml saa Israelin-Iranin sodasta ja mitä se voi menettää?

Ensikatsomalta Israelin ja Iranin välinen sota antaa Kremlille huomattavia etuja. Raakaöljyn hinta on noussut, Ukrainaan matkalla olleita amerikkalaisia aseita onkin ohjattu Lähi-itään ja Kiovan pommitukset hukkuvat mediassa Israelin-Iranin sodan jalkoihin.

Kremlin pääpalkinto on kuitenkin toistaiseksi Vladimir Putinin puhelinkeskustelu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, jossa Putin ehdotti asettautumista välittäjän asemaan Israelin-Iranin sodan rauhoittamiseksi. Sellainen rooli lisäisi merkittävästi Kremlin ja Valkoisen talon suoria kontakteja työntäen Ukrainan sodan taka-alalle, valkopesisi Putinin kuvaa hyökkääjänä ja jopa osittain palauttaisi hänet globaalin reaalipolitiikan mestaruussarjaan.

Moskova hyötyy tällä hetkellä siitä, että se on Teheranin ”epäluotettava liittolainen”, joka tarjoaa sille vain moraalista mutta ei poliittista, teknologista ja varsinkaan sotilaallista tukea.

Teheranin neuvottelemat Venäjän S-400 -ilmatorjuntajärjestelmien ja Suhoi Su-35 -hävittäjien hankinnat ovat jääneet neuvottelupöydälle.

Moskovan neutraliteetti tässä sodassa selittää paljon, miksi Trump ei halua lisätä Putinin painetta Ukraina-kysymyksessä eikä kiristää Venäjän vastaisia pakotteita. Toisin kuin edellinen

hallinto, Trumpin tiimi pitää Iranin ongelmaa prioriteettina. Se, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron tai Saksan liittokansleri Friedrich Merz vastustavat Putinin mahdollista välittäjän asemaa, ei merkitse mitään Trumpin hallinnolle.

Jos Iran ei kuitenkaan pysty eskalaatioon, öljyn hinta palaa laskevaan suuntaansa ja lyhyen hintapompun vaikutus Venäjän taloudelle jää merkityksettömäksi. Samalla Yhdysvaltain hallinnon mahdollisuudet Venäjän taloudelliseen painostamiseen kasvavat.

Israelin hyökkäys Iraniin osoitti lisäksi uudentyyppisen sotilaallisen konfliktin tehon, joka perustuu suureen tarkkuuteen, pitkän kantaman ohjuksiin, drooneihin, luotettavaan ilmatorjuntaan ja vahvaan tiedusteluun. Ei ole sattumaa, että Israelin strategia on pitkälti identtinen Ukrainan iskujen kanssa Venäjän strategista ilmavoimaa vastaan. Israelin kosketukseton sota Iranin kanssa viittaa niihin taktiikoihin, jotka ovat olleet Ukrainan puolustusvoimien kaikkein lupaavin ja kasvava kehityssuunta Venäjän asevoiman hillitsemisessä.

Asked President Trump about Putin serving as mediator in the conflict.

"Yeah, I would be open to it. He is ready. He called me about it. We had a long talk about it. We talked about this more than his situation. This is something I believe is going to get resolved," the…

— Rachel Scott (@rachelvscott) June 15, 2025