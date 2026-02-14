Mitä jos sähköt katkeavat? Asiantuntijoilta ohjeet selviytymiseen Talsassa

Sähkökatkon yllättäessä pakkassäällä ensimmäisenä kannattaa huolehtia sekä omasta ja asunnon lämmittämisestä, kertoo Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Jusslin Taloussanomissa.

Hänen mukaansa kerrospukeutuminen on hyvä tapa huolehtia siitä, ettei tule kylmä. Päälle kannattaa pukea myös ulkovaatteet ja kaivaa esiin kotoa löytyvät täkit sekä viltit. Lisäksi kannattaa syödä ja levätä riittävästi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asunnossa olevan lämpötilan voi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman pitkään muun muassa kaikkien ovien ja ikkunoiden sulkemisella sekä rakojen tiivistämisellä matoilla ja pyyhkeillä.

Asunnon vuoteet kannattaa siirtää lämpimimpään huoneeseen. Myös ikkunat kannattaa peittää mahdollisimman paksuilla kankailla.

Jos kylmyys jatkuu, asuntoon voi tehdä vilteistä teltan levittämällä viltit pöydän yli ja nukkua siellä, Jusslin sanoo. Tällainen ”teltta” kannattaa virittää asunnon lämpimimpään huoneeseen.

Asunnossa asuvien ihmisten kannattaa nukkua vierekkäin pysyäkseen mahdollisimman lämpimänä.

Ruoanlaitto sähkökatkossa onnistuu esimerkiksi grillillä tai retkikeittimellä, sanoo Suomen partiolaisten vapaaehtoistuen asiantuntija Tarja Kallio. Näitä voi käyttää ruoanlaittoon myös silloin, kun sähkökatkoa ei ole: esimerkiksi pörssisähkön hinnan ollessa huipussaan, hän lisää.

Poimintoja videosisällöistämme

Marttaliiton ruoan ja kodinhoidon johtava asiantuntija Niina Silander huomauttaa, että kotivara kannattaa koostaa ruoista, joita käyttää muutoinkin arjessa.

Tällöin kotivara myös uusiutuu, kun ruokatarvikkeita käyttää osana arkiruokaa. Lisäksi kyseisten ruokien laittaminen on jo tuttua. Silander suosittelee kasvisproteiinien hankkimista, sillä ne säilyvät usein pitkään eikä niiden valmistuksessa tarvita välttämättä lämpöä.

Silander muistuttaa myös varaamaan vettä riittävästi osaksi kotivaraa. Se usein unohtuu hänen mukaansa kotivarasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Viiden litran kaupasta ostettu tönkkä olisi paras. Siinä on päiväykset pitkällä. Ei tarvitse koko ajan päivittää, hän kertoo.

Kotivaran tulisi olla sellainen, että se riittää 72 tunniksi.