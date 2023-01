Mitä hallitus on tehnyt hoitajapulan ratkaisemiseksi?

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko sanoi sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden kriittisten pisteiden olevan riittävä rahoitus ja riittävä henkilöstö.

– Erityisen tärkeää on se henkilöstön saatavuus. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että arviolta meiltä puuttuu 10 000—15 000 hoitajaa. Se näkyy siinä, että ikäihmisten palveluissa joudutaan pitämään laitoksissa paikkoja tyhjillään, koska ei saada henkilöstöä, Paula Risikko totesi.

– Toinen näkyy siinä, että esimerkiksi mediatietojen mukaan Lastensairaala on erittäin suurissa vaikeuksissa lasten sydänsairauksien hoidossa, leikkauksissa on pitkät jonot ja monessa muussa paikassa. Nyt kysynkin teiltä, arvoisa ministeri Krista Kiuru: mitä te olette tehneet tämän hallituskauden aikana, että hoitajapula voitaisiin ratkaista?

– Tämä nimittäin on tiedetty jo monta vuotta. Minä toivon, että te ette vastaa minulle, kuten sijaisenne vastasi, että Suomessa on riittävästi hoitajia. Ei, se ei ole vastaus — ei myöskään se, että on lisätty näitä aloituspaikkoja.

– Mitä te olette tehneet?, Risikko päätti kysymyksensä.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi vastauksessaan yhtyvänsä Paula Risikon huoleen.

– Olette itsekin ollut tässä vaativassa pestissä, ja onkin sanottava, että aikaisempien vuosien tapaan hoitajapula ei ole syntynyt pelkästään tällä hallituskaudella, mutta se on pahentunut tällä hallituskaudella siksi, että koronakriisin jälkeen ja sen seurauksena me olemme huomanneet, että yhä useammat alan ammattilaiset eivät jaksa näissä työoloissa olla töissä, Krista Kiuru sanoi.

– Palkkaus on yksi kysymys, johtaminen yksi vielä. Mitä me voimme tehdä on se, että me tunnustimme, että tämä ongelma on hätäisesti ratkaistava — se on oikeasti todella iso ongelma. Meillä tällä hetkellä on satoja hoitajia eri hyvinvointialueiden toiminnassa liian vähän, ja se näkyy siinä, että ihmiset eivät saa palvelua ja syntyy hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa.

– Siksi tähän on lähdetty hakemaan ratkaisua ensinnäkin työmarkkinajärjestöjen kanssa, jotta nämä asiat tulevat onnistumaan. Me olemme tehneet jo viime elokuussa ensimmäiset esitykset, ja nyt on tulossa helmikuussa 15. päivä lisää ehdotuksia, Kiuru lupasi.

Kokoomuksen Timo Heinonen huusi väliin ”tuntien työ ja tällainen sotku!”. Tämä oli ironinen viittaus Krista Kiurun lausuntoon helmikuussa 2019, jolloin hän totesi, että hoitajamitoituksessa olisi kyse ”muutaman tunnin työstä” ja ”jopa yksittäisestä lauseesta”.