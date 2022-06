”Missä viipyy translaki, Sanna Marin?”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ja kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen arvostelevat pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja hallitusta translain lykkäämisestä.

Ajoitus on kokoomusedustajien mukaan harvinaisen huono. Kokoomusedustajat toteavat tiedotteessaan, että yllätys olisi myönteinen, jos pääministeri tuo Pride-kulkueeseen lauantaina tuliaisena hallituksensa esityksen translaiksi.

– Translaki tulee antaa viipymättä eduskunnalle. Mikäli vasemmistohallitus ei pysty translakia antamaan, on sekin sanottava reilusti ääneen, toteaa Elina Valtonen.

– Syytä kerta toisensa jälkeen tapahtuneelle uudistuksen lykkääntymiselle ei ole annettu. Lisäksi lakiluonnoksessa ei edelleenkään oteta huomioon intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta. Olemme sitoutuneet kansainvälisillä laeilla lasten oikeuksien puolustamiseen. Nyt näyttäisi siltä, että tarpeettomien, kosmeettisten toimenpiteiden suorittaminen lapsille jatkuu mahdollisen uudistuksen jälkeenkin, Saara-Sofia Sirén sanoo.

– Alaikäisten trans-lasten ja -nuorten asemaa pitää turvata translailla ja säätää alaikäisille annettavista hoidoista. Sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollistaminen on tärkeää ennen kaikkea inhimillisestä näkökulmasta. Asiantuntijoiden mukaan itsemurhariski laskee, jos ja kun nuorilla on mahdollisuus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Suojelu ja yksilöllisyys koskee myös lapsia ja nuoria, muistuttaa Jaana Pelkonen.

Translain uudistus on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan, mutta sen toteutus on siirtynyt useampaan kertaan. Suomi on saanut useita huomautuksia EU:n ihmisoikeustuomioistuimelta nykylainsäädännön sisältämästä vaatimuksesta lisääntymiskyvyttömyydestä ja nykyistä lainsäädäntöä voidaan pitää räikeimpänä ihmisoikeusloukkauksena.

Kokoomusedustajien mukaan uhkana on, että translain sisältö vesittyy viivästyessään: esitetyssä luonnoksessa on rajattu pois alaikäisten itsemääräämisoikeus sekä intersukupuolisten lasten silpominen.

Valtonen, Sirén ja Pelkonen toteavat, että Suomen tulee kuulua läntiseen arvoyhteisöön. Jokaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassamme. Valtiolla, medialla tai muilla yhteiskunnan jäsenillä ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään oikeuksia sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen.

Kansanedustajat ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallituksen toiminnasta koskien sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa.