Minja Koskela: Velkaantumista ei saada kuriin velkajarrulla

Tulevan hallituksen käsiä ei tule lukita velkajarrulla ennen vaaleja, totesi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa.

Koskela antoi puheessaan useita eri syitä sille, miksi vasemmistoliitto jättäytyi ainoana eduskuntapuolueena velkajarrusopimuksen ulkopuolelle. Sopimuksen mukaan puolueet sitoutuvat sopeuttamaan taloutta 8–11 miljardin euron edestä ensi vaalikaudella.

Juuri tämän rahasumman epämääräisyys oli Koskelan mukaan yksi syy vasemmistoliiton ulosjäämiselle.

– Valtiovarainministeriön arviot heittivät jopa miljardeilla viikosta toiseen, Koskela selittää.

– Viimeinen niitti liittyikin lopulta lukuihin, sillä lopulta työryhmä päätyi poliittisesti sopimaan, että vuoteen 2031 mennessä tulisi sopeuttaa valtiontaloutta 8-11 miljardilla eurolla.

Koskelan mukaan vasemmistoliitto tunnistaa ja tunnustaa valtion velkaantumisen aitona huolena, johon täytyy puuttua. Samasta syystä puolue ei voinut allekirjoittaa tällaisia lukuja.

Hän painotti, että ei ole järkevää sopia tavoitteesta yli vuotta ennen vaaleja sellaisten lukujen perusteella, jotka tulevat varmuudella muuttumaan useasti vielä ennen seuraavaa hallituskautta.

Koskelasta olisikin demokratialle vierasta, että tulevan hallituksen käsiä sidottaisiin velkajarrulla ennen vaaleja.

Poimintoja videosisällöistämme

– Finanssipolitiikasta päättää vaalituloksen perusteella muodostettu hallitus, ei edellisellä kaudella nimetty parlamentaarinen työryhmä, Koskela totesi.

Koskela kritisoi myös 8-11 miljardin euron säästösummaa ”järjettömäksi”.

– Petteri Orpon oikeistohallitus on nettosopeuttanut arvioiden mukaan noin 3,5 – 4 miljardia euroa, ja jälki on erittäin, erittäin rumaa, Koskela sanoi.

– Jos tulevalla hallituskaudella sopeutetaan yli kaksi kertaa tämä summa, ei turvassa ole sote, koulutus eikä ilmastotyö.

Koskelan mukaan oikeistohallitus onkin osoittanut, että oikeiston talouspolitiikka ei toimi.

– En myöskään usko siihen, että valtion taloutta saadaan kuntoon tai velkaantumista kuriin jatkamalla oikeiston talouspoliittisilla opeilla, mitä velkajarru edustaa, Koskela linjaa.