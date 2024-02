Ministeriö pyytää VR:ltä lisätietoja junaliikenteen pysäyttämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR:n omistajaohjauksesta vastaava valtioneuvoston kanslia ovat pyytäneet VR:ltä lisätietoa kaukoliikenteen laajaan perumiseen johtaneista syistä.

VR perui kaiken kaukojunaliikenteen tiistailta 13. helmikuuta ja keskiviikkona osa junavuoroista on yhä peruttu. Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Väylävirastolta selvityksen perumispäätökseen vaikuttaneesta ratavauriosta. Väylävirasto vastaa rataverkosta ja sen kunnossapidosta.

– Vaurio paikannettiin ja sen korjaustyöt käynnistettiin ripeästi heti kun Väylävirasto oli saanut VR:ltä tiedon vaurioituneesta kalustosta ja radasta, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo tiedotteessa.

Rataverkkoa tarkastettiin 12. helmikuuta ja 13. helmikuuta välisenä yönä kattavasti. Tarkastuksessa löytyi puoliltaöin merkittävä kiskovaurio lähellä Kouvolaa Mankala-Niinimäki-rataosalla. Tällainen vaurio syntyy tyypillisesti, kun veturin pyörät ”sutivat”.

Ratavaurion korjaus on aloitettu ja rata on jo nyt rajoitetusti liikennöitävässä kunnossa. Kohdassa on nopeusrajoitus, joka mahdollistaa turvallisen liikenteen vauriopaikan ohi.

– Edellytämme perusteellista selvitystä koko tästä poikkeuksellisesta tapahtumaketjusta. Miten vauriot syntyivät, miksi ne olivat näin laajat, miten ne tosiasiassa vaikuttivat turvallisuuteen ja miksi niitä seurasi näin merkittävä junaliikenteen pysähtyminen. On välttämätöntä, että vastaavat tapahtuvat estetään tulevaisuudessa. Matkustajien on voitava luottaa junaliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen, ministeri Ranne sanoo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto jatkavat muun muassa vaurion aiheuttaneiden syiden selvittämistä yhdessä VR:n kanssa. Ministeriön mukaan VR:ltä pyydetään lisätietoa, jotta tapahtuneesta saadaan kattava kokonaiskuva.