Ministeri yritti osoittaa pyhän puron puhtauden, joutui sairaalaan

Punjabin pääministeri Bhagwant Mann halusi osoittaa sikheille pyhän joen Kali Beinin veden olevan edelleen puhdasta sen puhdistamisen 22. vuosipäivänä. Punjab on sikhienemmistöinen Intian osavaltio.

Punjabissa Sultanpur Lodhissa sijaitseva Kali Bein on kuitenkin tunnettu siitä, että siihen lasketaan sen varrella olevien kylien ja kaupunkien jätevedet, huomauttaa The Express Tribune.

Sunnuntaina 17. heinäkuuta pääministeri kahmaisi juomalasillisen vettä Kali Beinistä ja joi sen tyhjäksi kannattajiensa riemuitessa.

Kaksi päivää myöhemmin tiistai-iltana äärimmäisen kovista vatsakivuista kärsinyt Man kiidätettiin lentoteitse Chandigarhin virka-asunnoltaan Delhiin Apollon sairaalaan mukanaan koko turvallisuushenkilökuntansa, kertoo The Indian Express.

Mannin edustama vasemmistopuolue AAP ja Punjabin pääministerinkanslia vähättelivät Mannin tilan vakavuutta ja kutsui lääkärihoitoa ”rutiinitarkastukseksi” sekä korosti, ettei ”infektiota” ollut. Mannin edustajat kertoivat tämän kotiutetun keskiviikkona ja palanneen töihin torstaina.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022