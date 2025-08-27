Moskovan pelätään lietsovan etnisiä yhteenottoja Balkanilla

Pohjois-Makedonian varaulkoministeri Zoran Dimitrovski sanoi Ukrinformille, että Balkanin tilanne on joiltakin osin samanlainen kuin Ukrainan ja Venäjän välillä: historia, identiteetti ja ratkaisemattomat konfliktit.

Hänen mukaansa Venäjä vaikuttaa alueella myös sijaistoimijoiden kautta, erityisesti Serbiassa sekä tiettyjen poliitikkojen ja eliitin keskuudessa.

– He (Venäjä) yrittävät vaikuttaa alueeseen siinä mielessä, etteivät he haluaisi alueen liittyvän Euroopan unioniin, koska se ei ole heidän etujensa mukaista. Se on yksi asia.

– Toinen asia on, että he haluaisivat nähdä alueella luultavasti etnisiä yhteenottoja uudelleen, koska Balkan on kuin ruutitynnyri. On olemassa joitakin ratkaisemattomia etnisiä jännitteitä ja kysymyksiä, kuten esimerkiksi Republika Srpskassa (Bosnian Serbitasavalta), Kosovossa ja Serbiassa, Dimitrovski jatkaa.

– Toistaiseksi on rauha, mutta emme tiedä, mitä voisi tapahtua, jos jotkut ulkomaiset toimijat, ja Venäjä on yksi heistä, haluavat käyttää heitä työkaluna vain uuden kriisin, uuden sodan, provosoimiseksi. Joten meidän on oltava hyvin varovaisia, Dimitrovski sanoi.

Hän lisäsi, että Nato on tällä hetkellä kaikkialla alueella, sillä Pohjois-Makedonia, Albania ja Kroatia ovat liittokunnan jäseniä, Naton joukot toimivat Kosovossa ja sen päämaja sijaitsee Bosnia-Hertsegovinassa.

– Asia on enemmän tai vähemmän rauhallinen, mutta meidän on oltava tulevaisuudessa hyvin varovaisia, sillä vaikka Venäjän joukot eivät voi tulla sinne, koska ne eivät voi lentää eri maiden rajojen yli, ne voivat toimia sijaistoimijoidensa kautta lietsoakseen etnisiä yhteenottoja, Dimitrovski varoittaa.

Diplomaatti huomautti myös, että historiallisesti Venäjä on aina ollut Pohjois-Makedonian vihollinen, joten maan asenne Moskovaa kohtaan on ”yleisesti ottaen kielteinen”.

– Pohjois-Makedonialla ei ole koskaan ollut läheisiä suhteita Venäjään ja se tukee kaikkia EU:n sitä vastaan asettamia pakotteita, Dimitrovski sanoi.