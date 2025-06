Ministeri vaatii ilokaasun myynnin kieltämistä alaikäisille

Ruotsissa kielletään ilokaasun myynti alle 18-vuotiaille nuorten terveyden suojelemiseksi ja ilokaasun päihdekäytön ehkäisemiseksi.

Myös Suomessa kasvaa huoli nuorten lisääntyneestä ilokaasun käytöstä ja nyt liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist haluaa, että Suomi seuraa Ruotsin esimerkkiä.

– On erittäin huolestuttava ilmiö, että nuoret käyttävät ilokaasua päihteenä. Suurin ongelma on se, että ilokaasun myynti alaikäisille on edelleen laillista, eikä monet nuoret ymmärrä, kuinka vakavia riskejä siihen liittyy, sanoo Bergqvist.

Useat tiedotusvälineet ovat aiemmin raportoineet lääkärien huolesta nuorten kasvaneesta ilokaasun käytöstä. Ilokaasun käyttö voi aiheuttaa pysyviä hermovaurioita, kuten tuntohäiriöitä ja kävelyvaikeuksia.

Bergqvistin mukaan ilokaasun myynti päihdekäyttötarkoitukseen on Suomessa kielletty, mutta kieltoa on vaikea valvoa. Koska ilokaasua käytetään myös elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi kerman vatkaamiseen, sitä on edelleen helppo ostaa verkosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on syksyn 2024 aikana selvittänyt mahdollisuutta tiukentaa lainsäädäntöä. Bergqvist haluaa nyt, että Suomi ottaa mallia Ruotsista.

– Lasten ja nuorten suojelemiseksi meidän on kiellettävä ilokaasun myynti alle 18-vuotiaille. Päihdekäyttöön sopivia aineita ei saa olla lasten saatavilla, Bergqvist linjaa.