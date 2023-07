Ministeri Sari Essayah: Tämä hallitus turvaa maatalouden edellytykset

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa, ettei maatalous ole Suomelle pelkkä elinkeino, vaan myös elinehto. Siksi Petteri Orpon (kok.) hallitus on sitoutunut turvaamaan ruokaa tuottavan maatalouden toimintaedellytykset ja toimii elintarvikeketjun epätasaisen taakanjaon korjaamiseksi.

– Kuljetuksen ja liikkumisen kustannuksia lasketaan, investointiympäristöä parannetaan ja teitä laitetaan kuntoon massiivisella paketilla, jotta koko maa pysyy mukana, Essayah kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että Orpon hallituksen linjaukset näyttävät rohkeilta, koska ne ovat juuri sitä.

– Suomi on meille kaikille rakas, se on jätettävä hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. Olemme vakaasti päättäneet kääntää Suomen suunnan ja tasapainottaa valtion taloutta. Niukkuutta on jaossa ja kipeitäkin ratkaisuja voidaan joutua tekemään, hän toteaa.

– Uskon kuitenkin, että yhdessä löydämme ratkaisut, joilla voimme parantaa maamme maa- ja metsätalouden menestymisen mahdollisuuksia.

Essayah sanoo, että aikoo olla aiempaa aktiivisemmin vaikuttamassaa Euroopan Unionin politiikaan. Hän toteaa, että ruokaturvan on palattava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskiöön.

– Maailmanlaajuisen ruokakriisin syyt ovat moninaiset, eikä ratkaisut ole aina helppoja. Suomi voisi laadukkailla ja puhtailla maataloustuotteillaan vastata omalta osaltaan tähän kriisiin, Essayah kirjoittaa.

– Suomalainen puhdas ruoka on vientivaltti. Oma ruoantuotanto on tärkeä osa itsenäisen valtion turvallisuutta.