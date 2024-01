Ministeri Kai Mykkänen Ylelle: Sähkön hintasääntelystä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä

Sähkön hintapiikki nosti sähkön hintaa voimakkaasti viime viikon perjantaina, jolloin pörssisähkön hinta nousi Suomessa korkeimmillaan 2,35 euroon kilovattitunnilta.

– Viikon takainen tilanne oli monen huonon sattuman tulosta. Meillä oli useampi merkittävä nopeasti säädettävä voimalaitos vikaantunut ja Suomessa oli viisi päivää täysin poikkeukselliset pakkaset, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi lauantain Ykkösaamussa.

Myös tehoreservien poikkeuksellista käyttöönottoa viime viikolla pohdittiin, mutta tilanteesta selvittiin kulutuksen laskulla. Mykkänen ei pidä todennäköisenä, että samanlaisia tilanteita olisi luvassa lähiaikoina, mutta hallitus etsii keinoja vakauttaa sähkön tuotantoa.

Mykkänen katsoo, että tilanteeseen ei toisi helpotusta muun muassa Euroopan unionissa esitetty sähkön hintasääntely. Hintasääntely johtaisi ministerin mukaan pakkotoimiin.

– Hintasääntely tuo käsikädessä tarpeen säädellä pakkotoimilla kulutusta alaspäin, koska tyhjästä ei voi sähkössäkään nyhjäistä.

Mykkäsen mukaan tällainen ”komentotalous” voisi tuoda kiertäviä sähkökatkoja tai muita pakotteita.

– En usko, että siitä on lyhytaikaisiin päivän tai viikon hintapiikkeihin apua. Silloin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, jos me lähdemme kiertäviä sähkökatkoja kuljettamaan ja sen avulla pidetään hintaa alhaalla.

Mykkäsen mukaan pakkotoimet voitaisiin ottaa käyttöön vain hyvin pitkäaikaisessa poikkeustilanteessa.

– Tarvitaan enemmän säästä riippumatonta ydinvoimaa perustaksi. Tarvitaan enemmän nopeaan säätöön kykeneviä pumppuvoimaloita tai energiavarasoja, akkuvarastoja.

Mykkäsen mukaan energiastrategian osana mietitään, miten valtio voi edistää sähkön tuotannon tasapainoisempaa kasvua.

– Hallitus nopeuttaa ydinvoiman luvitusta, helpottaa pienydinvoimarakentamista ja myös suunnittelee kapasiteettiporkkanaa, joka tukisi nopeasti säätyvän tai sääriippumattoman puhtaan sähkön syntymistä Suomeen, Mykkänen toteaa.