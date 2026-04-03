Ministeri ihmettelee: Miksi vapaaehtoisia ei saa hälyttää elvyttämään?

Keski-Suomessa äkillisissä sydämenpysähdyksissä paikalle on tarpeen vaatiessa hälytetty ensihoidon yksiköiden ohella koulutettuja vapaaehtoisia auttajia, joita on kutsuttu sydäniskuryhmiksi.

Nyt Lupa- ja valvontavirasto on huomauttanut Keski-Suomen hyvinvointialuetta toiminnasta. Viraston linjauksen mukaan hyvinvointialueet eivät saa käyttää ensihoitoon sisältyvässä ensivastetoiminnassa vapaaehtoistoimintaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ihmettelee, miksi vapaaehtoisten hälyttäminen on kielletty.

– Monissa maissa on käytössä sovellus, jolla hälytetään ensiaputaitoinen paikalle. Mitä tekee Suomi? Kieltää koulutettujen vapaaehtoisten kyläturvallisuustyön, Grahn-Laasonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Tämä järjettömyys on korjattava. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, turvallisuus kuuluu kaikille.

Poimintoja videosisällöistämme

Ministeri kirjoittaa jatkoviestissä, että selvitystyö sosiaali- ja terveysministeriössä alkaa heti.

Myös kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ihmettelee asiaa.

– Kun laki on huono, toimimaton ja estää ihmishenkiä pelastavan toiminnan, niin sitä on muutettava. Sydäniskuriryhmien toiminta pitää mahdollistaa jatkossakin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan vapaaehtoisille ryhmille on välitetty vuosittain muutamia tehtäviä. Paikalle on kuitenkin aina hälytetty myös ensihoidon yksikkö.

– Olemme itse kokeneet nykyisen toimintamallin järkevänä. Kiitämme tehtäviin osallistuneita vapaaehtoisia. Pidämme vapaaehtoisten toimintaa tärkeänä myös jatkossa, vaikka tämän linjauksen myötä rooli muuttuukin. Jatkossa on myös tärkeä tietää, kenellä ja missä sydäniskureita tarpeen tulleessa on. Sydäniskureita saa ja tulee käyttää myös jatkossa, ensihoitopäällikkö Anssi Aunola sanoo tiedotteessa.

– Pidämme myös oven auki ja voimme käynnistää toiminnan uudelleen, jos lainsäädäntö muuttuu tämän asian osalta.