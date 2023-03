”Minä olen kannattanut Naton jäsenyyttä aina”

Eduskunta äänestää keskiviikkona iltapäivällä Suomen Nato-jäsenyydestä. Nato-keskustelussa puhuneen kokoomuksen Atte Kalevan mukaan on etuoikeus ja kunnia saada olla päättämässä asiasta.

– Päätöksemme liittyä puolustusliittoon on merkittävä askel itsenäisyytemme prosessissa. Se on jatkumoa kansalliselle heräämiselle, itsenäisyysjulistukselle, sisällissodalle, maailmansodille, jälleenrakentamiselle sekä modernin Suomen rakentamiselle ja EU-jäsenyydelle. Itsenäisyys ei ole yksittäinen teko vaan prosessi, joka jatkuu edelleen, Atte Kaleva sanoi.

– Päätös Naton jäsenyydestä siirtää Suomen pois harmaalta alueelta ja Venäjän etupiiristä osaksi läntistä arvoyhteisöä ja sivistynyttä maailmaa. Päätöksen myötä raikas länsituuli puhaltaa pois suomettuneisuuden ja jälkisuomettuneisuuden ummehtuneen löyhkän, ja voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisemmin uusista lähtökohdista.

Atte Kalevan mukaan turvallisuuspoliittista keskustelua ovat käyneet harvat armoitetut tahot, jotka ovat lähinnä toistelleet samanmielistä liturgiaa.

– Tässä ajassa ja viimeistään Nato-jäsenyyden myötä meidän on opittava suhtautumaan turvallisuuspolitiikkaan arkisemmin. Sitä johtaa edelleen tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta aiheeseen liittyvät kysymykset tulevat olemaan arkista sisältöä myös pääministerin ja usean muun ministerin työpöydillä. Turvallisuus on jokapäiväistä työtä, joka vaatii tekoja ja tekijöitä ja myös aidosti avointa kansalaiskeskustelua.

– Suuressa kuvassa turvallisuutemme on jo pitkään perustunut valheelliselle käsitykselle maailmasta ja ympäröivästä todellisuudesta. On toisteltu ympäripyöreitä ja sisällyksettömiä termejä ja uskottu, että kun mantraa toistaa riittävän monta kertaa ääneen, se jotenkin muuttuu totuudeksi. On puhuttu Paasikiven—Kekkosen linjasta, kun on tarkoitettu Kekkosen aikaista rähmälläänoloa ja unohdettu Paasikiven viisaus tosiasioiden tunnustamisesta. On puhuttu Nato-optiosta, jonka sisältöä kukaan ei oikeasti tiennyt ja jonka viimeistään nyt kaikki ymmärtävät tyhjäksi puheeksi. Ei ole mitään optiota eikä ollut: puolustusliitossa ollaan tai ei olla.

Suomi on Kalevan mielestä siirtymässä henkisesti toiseen aikakauteen.

– Nato-päätöksen myötä — tai ehkäpä päätös mahdollistuu juuri siksi — henkinen ilmapiirimme ottaa aimo harppauksen kohti realismia ja ymmärrystä maailman muuttumisesta. Suomettuneet päättäjät ovat vähitellen siirtyneet reserviin, ja tilalle on tullut suomettumattomia, suoraselkäisiä ja omaan ajatteluun taipuvaisia tulevaisuudentekijöitä.

Atte Kaleva muistutti kokoomuksen kannattaneen virallisesti pari vuosikymmentä Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi.

– Minä olen kannattanut sitä aina. Meidän olisi pitänyt liittyä puolustusliittoon viimeistään yhdessä Viron kanssa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Modernissa maailmassa mikään maa eikä etenkään Suomen kaltainen maa voi huolehtia yksin turvallisuudestaan.

Kaleva totesi, että hän onnittelee ”tässä salissa vilpittömästi kollegoitani siitä, että olemme yhdessä historian oikealla puolella. Tämä päätös tehdään Suomen ja suomalaisten menestykseksi”.

Viime vuoden keväällä eduskunta äänesti Nato-jäsenyyden hakemisesta. Tuolloin äänestystulos 188-8.