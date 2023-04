Miltä kuulostaisi oma ilmanpuhdistin kaulallasi? Tällainen se on

Se puhaltaa puhdistamaansa ilmaa kasvoillesi, mutta yleensä sen verran hiljaa, ettei sitä kuule eikä huomaa. Itse asiassa ilman tuloa tulee usein tarkistaneeksi.

Mukana kulkeva, matkapuhelimen kokoinen 6GCool on tarkoitettu omaksi, henkilökohtaiseksi ilmanpuhdistimeksi. Se suodattaa ympäröivästä ilmasta mainoksensa mukaan HEPA-suodattimella ja PECO-järjestelmällä epäpuhtauksia, allergeenejä, bakteereja ja viruksia. Kyllä, myös koronavirusta.

6GCool kulkee kaulalla. Istuessa alas voi tietysti laittaa sen pöydälle ja laitteen suuaukon osoittamaan itseesi. Laitteen kehittäjä ja valmistaja on suomalainen Lifa Air, jonka mukaan laite ”luo kasvojesi ympärille puhtaan ilman vyöhykkeen” – tehokkaasti.

Verkkouutiset on testannut laitetta useamman kuukauden. Onko se hyödyllinen? Ei aavistustakaan. Koehenkilö on välttynyt testiaikana koronalta ja flunssilta – mutta koskaanhan ei saa tietää, mikä niiden estämisessä on ollut laitteen osuus. Haluaako laitteen käyttöä jatkaa tämän jutun tulon jälkeen? Kyllä.

Laitteen mukana kantamisen pikku hankaluuksiin tottuu nopeasti. Suurempi vaiva on yrittää muistaa sen mukaan ottaminen eri tilanteisiin. Vain ulkotiloissa käydessä sitä ei tietysti tarvitse eikä kaipaa, mutta jo vaikkapa kauppareissulla laite on hyvä olla puhaltamassa.

Kanssaihmisten reaktiot laitteeseen vaihtelevat. Todella moni on kertonut arvelleensa sitä matkapuhelimeksi eikä utele mitään. Pöydälle laitteen laskiessa saa kuitenkin usein kysymysryöpyn. Mikä se on? Voiko se toimia? Missä noita tehdään? Nauhoittaako se?

Koronan tämänhetkinen hälveneminen on saanut markkinoille 6GCoolin tarpeen vähenemisen. Laite on kuitenkin yhä valuuttaa muidenkin virusten estäjänä. Jokainen voi miettiä, minkä hinnan maksaisi vaikkapa yhden ainoan vuotuisen flunssansa jäämisestä väliin.

6GCoolin hinta on 130 euron luokkaa. Lisäksi pitää hankkia joidenkin kymmenien eurojen vaihtosuodatinpaketteja. Yksi suodatin kestää monta kuukautta.

Laitteen viimeistelyssä on yhä kehittämisen varaa. Suurimmalla teholla 6GCool voi olla liian äänekäs. Isoin puute saattaa olla akussa, joka ei kestä laitteen puhaltaessa lujaa täyttä työpäivää ja aiheuttaa siten ikäviä tilanteita.

Myös tehon säätely ilman osoittimia on kovin vaikeaa. Kahdella painalluksella laitteen saa helposti pois päältä, mutta oikean tehon löytäminen on pulmallista. Akun lataus ei kerro juurikaan informaatiota tilanteesta, eikä värikoodeja ole viety aivan loppuunsa.