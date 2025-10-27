Milloin sota loppuu? Näin ennustaa Pekka Toveri

Milloin sota Ukrainassa on vihdoin ohitse?
Kenraalimajuri evp ja europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok., EPP) esitti näkemyksensä asiasta Helsingin kirjamessuilla.
– Minun arvioni on, että taistelut lakkaavat 1-2 vuoden sisään. Johtuen ihan siitä, että jos länsi, lähinnä läntinen Eurooppa jatkaa Ukrainan tukemista niin kuin näyttää, niin Venäjän kyky jatkaa sotaa tällä intensiteetillä loppuu vuoden sisään, Pekka Toveri sanoo.
Diktatuuri-Venäjä voi hänen mukaansa totta kai ”jatkaa nilkuttaen eteenpäin”.
– Mutta ei se kuitenkaan pysty… Niiden on pakko parin vuoden sisään tehdä jonkinlainen tulitauko, jonkinlainen välirauha.
– Se ei tarkoita sitä, että konflikti missään nimessä loppuisi, hän huomauttaa.
– Niin kauan kuin Vladimir Putin on vallassa, hänen ambitionsa eivät ole hävinneet mihinkään.