Milloin sanoista tekoihin viisumiasiassa, pääministeri?

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten viisumeista. Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) ihmetteli pääministeri Sanna Marinin (sd.) erilaisia puheita.

– Kokoomuksen mielestä on väärin, että samaan aikaan kun venäläiset joukot syyllistyvät sotarikoksiin Ukrainassa, venäläiset turistit matkustavat lomalle Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan. Kokoomuksen linja on selvä: turistiviisumien myöntäminen venäläisille on lopetettava. Baltian maat ja Puola ovat jo päättäneet myöntää viisumien myöntämisen ensi maanantaista lähtien.

– Pääministeri Marin, te vaaditte tiistaina Euroopan parlamentissa, että viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti. Suomesta on tästä huolimatta tulossa ainoa maa, josta venäläiset pääsevät maitse suoraan EU-alueelle. Kysynkin nyt pääministeri teiltä: milloin siirrytte sanoista tekoihin? Milloin Suomi lopettaa viisumien myöntämisen venäläisturisteille?, Atte Kaleva kysyi.

Sanna Marinin mukaan Baltian maat ja Puola ovat määritelleet venäläiset kansalliseksi uhaksi ja siten estäneet maahantulon, mutta ”meillä ei ole sellaisia viranomaisia jotka antaisivat meille sellaisen tulkinnan ja sellaisen selkänojan näitä ratkaisuja perustaa”.

Marin vetosi toistuvasti EU-tason päätösten tarpeeseen asiassa.

– Hallitus on jo tehnyt päätöksiä sen osalta, millä tavalla me voimme tätä viisumien myöntöprosessia hidastaa, niin että käytännössä venäläisturistien – siis: Suomen myöntämillä viisumeilla – tulo tulee hyvin pieneksi. Eli tämä on se, mitä olemme pystyneet näiden juridisten reunaehtojen puitteissa tekemään, Sanna Marin sanoi.

– Tätä on hyvin huolellisesti selvitetty ulkoministeriössä, sisäministeriössä, ja näiden reunaehtojen puitteissa me olemme tätä työtä tehneet. Me olemme jatkuvasti, koko ajan, systemaattisesti peräänkuuluttaneet laajempia harteita, EU-tasoisia ratkaisua, Schengen-tasoisia ratkaisuja, niin että voisimme myös estää Suomen kauttakulun muihin Schengen-maihin. Tämä on hirveän monimutkainen kokonaisuus ja toivoisin, että voisin täällä sanoa yksinkertaisia vastauksia, että huomenna loppuu ihmisten tulo. Mutta valitettavasti minulla ei ole sellaisia työkaluja eikä sellaista tietoa, että se olisi mahdollista, hän jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan ”meillä on niin vahva yhteinen tahtotila, sekä täällä eduskuntasalissa että siellä (ministeriaitiossa), että tämä viisumikysymys on ratkaistava”.

– Me todella toivomme ja varmasti vähän edellytämmekin, että hallitus todellakin etsii sen tien mahdollisimman nopeasti. Koska tämä on kestämätön tilanne mikä tällä hetkellä on, Petteri Orpo sanoi.