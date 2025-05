Miljardin euron konehankinta räätälöitiin tarpeettomasti yhdelle valmistajalle

Itävallan ilmavoimien suihkuharjoituskoneiden hankinta on nostamassa kohun. Puolustusministeriöstä Der Standardille vuodetut asiakirjat paljastavat, että maan puolustusvoimien auditointiosasto on toistuvasti kritisoinut vakavasti koneiden hankintaprosessia.

Median mukaan hankinnasta on jo nostettu kanne ja hankinta ollaan nostamassa uudelleen myös parlamentin käsittelyyn. Närää aiheuttaa tilattavien 12 Leonardo M-346 FA -suihkuharjoituskoneen korkea hinta. Suunnitellun miljardin euron rahoituskehyksen mukaan Itävalta maksaa koneista todennäköisesti merkittävästi enemmän kuin muut maat osittain sen vuoksi, että se on valinnut täysin varustellun version.

Puolustusvoimien sisäinen kritiikki hankintaa kohtaan erityisesti auditointiosastolta on tullut yllätyksenä. Sen asiakirjojen mukaan tarjouspyynnön sisältämä spesifikaatio on ollut räätälöity M-346 FA -koneelle, mikä on luonut Leonardolle ”tarpeettoman monopoliaseman”.

Kilpailu rajoitettiin muun muassa koskemaan vain eurooppalaisia konetyyppejä, mikä sulki esimerkiksi Boeing–Saab T-7 Red Hawkin ja Korean Aerospace Industries T-50 Golden Eaglen sen ulkopuolelle. Vaikka M-346 FA on teknologisesti edistyksellinen konetyyppi, miksi konetyypin hankinta lyötiin lukkoon niin nopeasti, kun vaihtoehtojakin oli tarjolla, kysyy auditointiosasto.

Valinnasta päättäneiden mukaan kaikkia tarpeellisia portaita ja menetelmiä noudatettiin. Spesifikaatio – joka sisälsi noin 500 erityisvaatimusta – laadittiin hankintaa varten laaditun raportin pohjalta. Kaikille valmistajille lähetetty tietopyyntö oli osa kattavaa analyysiä markkinoista, teknologiasta ja prosesseista.

Sen tuloksena ainoastaan Leonardo täytti vaatimukset. Etelä-Koreasta ei saatu vastausta, ja Boeingin kone ei soveltunut, koska sitä ei saa aseistettuna. Itävalta haluaa käyttää hankittavaa suihkuharjoituskonetta myös ilmatilan valvontaan käyttökustannuksiltaan kalliimman Eurofighterin sijasta. Konetyypin odotetaan pystyvän myös maavoimien tukemiseen.