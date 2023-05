Miksi yksityiskoneet lentävät muita korkeammalla?

Käytöstä poistettua Concordea lukuun ottamatta matkustajakoneet lentävät reitistä riippuen noin 9–12 kilometrin korkeudessa.

Koneet harvoin lentävät lähellä ylintä lentokorkeuttaan, koska jo noin kymmenen kilometrin korkeudessa turbulenssia on vähemmän. Ohut ilma vähentää ilmanvastusta ja polttoaineenkulutusta.

Korkeammalla lentäminen olisi myös haastavampaa raskaille matkustajakoneille. Ylin lentokorkeus määrittyy moottoritehon, siipien pinta-alan ja painon perusteella, Simple Flying -sivusto kertoo.

Pienempien ja kevyempien yksityiskoneiden ylin lentokorkeus on sen sijaan noin 15,5 kilometriä. Dassault Falcon 8X:n, Bombardier Global 7500:n ja Gulfstream G700:n kaltaiset suihkukoneet lentävät usein matkustajakoneita korkeammalla noin 0,9 Machin nopeudella.

Etuna on, että korkeammalla on vähemmän muuta lentoliikennettä. Mahdolliset reittimuutokset esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi on tämän vuoksi helpompi toteuttaa.

Tietyt riskit ovat korkealla suurempia. Jos ohjaamon ja matkustamon paineistus pettää, eikä varahappea ole saatavilla, pysyy ihminen tajuissaan vain 9–15 sekunnin ajan 13,5 kilometrin korkeudessa. Aikaikkuna pitenee minuuttiin 10,5 kilometrissä ja kahteen minuuttiin yhdeksässä kilometrissä.

Suurin osa yksityiskoneista pysyttelee tämän vuoksi noin 12,5 kilometrin korkeudessa.