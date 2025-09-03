Miksi Suomen vankiloissa pidetään virolaisia vankeja?

Hallituksen esityksessä tiukennetaan avovankilasijoituksia, mahdollistetaan puuttuminen varmuusosastosijoituksilla järjestäytyneeseen rikollisuuteen vankilassa tutkinta-aikanakin ja ehkäistään päihteiden käyttöä ja salakuljetusta vankiloihin.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan vanginvartijoilta tulee paljon viestejä vankiloiden turvallisuudesta ja huolesta siitä, että vankilat ovat tällä hetkellä hyvin täynnä vankeja. Edustaja kysyi oikeusministeri Leena Mereltä (ps.) tämän vaihtoehtona esittämästä paikkojen ostamisesta Virosta.

Keskustan Markus Lohi totesi, että meillä on vankiloissa myös paljon virolaisia vankeja. Lohi kehotti ensimmäisenä miettimään, voisivatko he suorittaa tuomionsa Virossa.

Ministeri Leena Meren mukaan kyse on lainsäädäntörungon tarpeesta.

– Mikäli esimerkiksi tulee tilanne, että meillä vankiloita joudutaan sulkemaan, tulee tilanne, kriisitilanne, vaikka sotatilanne, niin ei kai me nyt niitä kaikkia vapauteen voida tietenkään päästää, vaan meillä täytyy olla siirtomahdollisuus. Pitää olla lainsäädäntö valmiina, niin kuin kaikessa varautumisessa. Ei voi olla niin, että me aletaan sitten sitä lakia väkertää. Pitää olla selvitettynä tämä asia, että kaikki on kunnossa ja mitä lakeja pitäisi muuttaa, Leena Meri sanoi.

Meri huomautti vasta-argumentteihin, että Ruotsi on oikeusvaltio ja Tanskalla on myös omat sopimuksensa.

– Eli kyllä tämä mahdollista on, mutta me selvitämme samalla myös sen, mitä se maksaisi. Varmasti voi olla näin, että se tulee halvemmaksi järjestää Suomessa, mutta kuten sanoin, meillä pitää olla tämäkin takataskussa, jos me joskus tarvitsemme.

– Tämä vastaus siihen, ja tämä ei koske pelkästään Viroa, vaan pyysin nimenomaan selvittämään tämän Viron ja Ruotsin välisen sopimuksen yksityiskohdat, koska se on erittäin mielenkiintoinen. Olen tästä puhunut Ruotsin oikeusministeri (Gunnar) Strömmerin kanssa, ja katsotaan, miten heillä parlamentin käsittely etenee, Leena Meri totesi.