Miksi Kiina käyttää kaasupalloja satelliittiaikana?

Kun Kiina kerää jo informaatiota maapallon matalalla kiertoradalla kiertävällä tiedustelusatelliittien verkostollaan, on herännyt kysymys, mihin se tarvitsee kaasupalloja? Ainakaan Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kaasupalloilla ei saada juurikaan lisäarvoa satelliiteista saatuun dataan. Muun muassa kuvantamissatelliiteissa on paljon suuremmat teleskoopit kuin palloihin voidaan kiinnittää.

Palloilla on kuitenkin joitain etuja. Koska ne lentävät matalammalla, niillä voidaan siepata viestintää tai elektronisia signaaleja, mihin useimmat kiertoradalla lentävät järjestelmät eivät pysty. Jos palloissa on automatisoituja liikkeenhallintalaitteita, ne pysyvät myös samalla alueella pidempiä aikoja ja niiden saapuminen tiedusteltavalle alueelle on vaikeammin ennustettavaa kuin satelliittien, jotka kiertävät tunnettuja ratoja. Kaikki sotilasradioliikenne, mitä satelliitit tai pallot pystyvät sieppaamaan, on kuitenkin joka tapauksessa kryptattua.

Kun Yhdysvaltain puolustusministeriö sai 2. helmikuuta tiedon kiinalaisesta pallosta Montanan Malmstromin lentotukikohdan lähellä, se antoi tukikohdalle välittömästi käskyn suojautua tiedonkeruulta. Se saattoi tarkoittaa esimerkiksi kaikenlaisten lähettimien sulkemista tai salaisen ilma-aluksen siirtämistä lentokonehallin suojiin. Nyt suojautuminen kesti vain pari päivää, mutta pahimmassa tapauksessa, erilaisten ilmavirtojen vallitessa, vastaava toiminta voisi kestää jopa viikkoja tai kuukausia.

Vaihtoehto on olla välittämättä tiedustelusta tai harhauttaa sitä.

Yhdysvallat käytti tiedustelujärjestelmillä varustettuja kiintopalloja 2000-luvun alussa sekä Afganistanissa että Irakissa. Pallot kiinnostavat Yhdysvaltoja edelleen, koska kuluvan vuoden puolustusbudjettiin on varattu yli 27 miljoonaa dollaria palloprojekteihin. Summa ei edes sisällä salaisia palloprojekteja, joita Yhdysvalloilla on esimerkiksi huumeiden salakuljetusta vastaan.

Yhdysvaltain asevoimat ei ole suostunut kertomaan, käyttikö se jotain ei-kineettisiä keinoja, kuten laser-häikäisyä tai radiohäirintää Kiinan ”sääpallon” tiedonkeruuta vastaan ennen kuin se ammuttiin alas.

Alasammutun pallon hyötykuorma saattaa kuitenkin antaa Pentagonille hyödyllisempää tietoa kuin Pekingille, kun sen laitteet saadaan noukittua ylös merestä. Pallon sensorivarustus voi auttaa Yhdysvaltoja suojautumaan aiempaa paremmin vastaavilta vakoiluyrityksiltä.