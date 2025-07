Mikropiirejä musteella kankaaseen: älyvaate mahdollistaa taistelukoulutuksen

Vanha sanonta ”majurina mies on tyhmimmillään” kumoutui viimeistään nyt, kun Etelä-Korean maavoimien majurin Park Gyu-soonin kerrotaan kehittäneen tavallisesta vaatekankaasta taistelukentälle valmista teknologiaa. Park on suorittamassa tohtoriopintojaan Korea Advanced Institute of Science and Technologyssä ja on johtava tutkija puettavia elektroniikkakuituja koskevassa uudessa tutkimuksessa.

Teknologia tunnetaan nimellä e-tekstiili eli elektroninen tekstiili, jossa antureita ja mikropiirejä integroidaan suoraan kankaaseen, mikä muuttaa tavallisen univormun reaaliaikaista palautetta antavaksi työkaluksi.

Toisin kuin perinteisessä menetelmässä, jossa elektroniikka ommellaan tai istutetaan kankaaseen, mikropiirit tulostetaan suoraan kuituihin käyttäen DIW-tekniikkaa eli suoraa mustekirjoitusta. Menetelmä tekee kankaasta joustavan, kevyen ja kestävän – täydellisen paljon liikkeessä olevalle sotilaalle. Tutkimuksen päämääränä on kehittää koulutusjärjestelmä, joka sopeutuu jokaisen sotilaan tapaan liikkua, reagoida ja suorittaa.

Työryhmä kehitti joustavan ja johtavan anturimusteen, joka on valmistettu polymeereistä ja hiilinanoputkista. Vaikka mustetta venytetään yli 100 prosenttia tai taivutetaan tai rutistetaan 10 000 kertaa, se toimii yhä luotettavasti.

Kun tulostetaan tätä mustetta olkapäille, kyynärpäille ja polville tulevaan kankaaseen, sen anturit voivat taltioida reaaliaikaista dataa sotilaan liikkeistä esimerkiksi juostessa, hyppiessä ja etunojapunnerruksissa. Kokeissa älykangas seurasi muun muassa asennon muutoksia ja hengitystä tarkasti. Kankaalle löytyi potentiaalista käyttöä myös käsineissä, maskeissa ja muissa puettavissa järjestelmissä. Koulutuksen lisäksi teknologia voi vielä tukea järjestelmiä, joilla seurataan väsymistä, asentoa ja fyysistä rasitusta varsinaisten taistelutehtävien aikana.

Park näkee projektissa yhden tavan vaikuttaa Etelä-Korean pieneneviin puolustusvoimiin ja kasvavaan tarpeeseen teknologiavetoisesta puolustuksesta, joka tähtää sekä sotilaan taisteluvalmiuden että selviytyvyyden parantamiseen.

– Elämän kunnioittamisesta taistelukentällä on tulossa merkittävä asia. Tämä tutkimus tähtää perustavanlaatuisen teknologian saavuttamiseen, jonka avulla voidaan räätälöidä koulutus puolustushaaran, aseman ja taistelutavan mukaisesti, sanoo Park.