Mikroaaltoase pudottaa drooniparven sekunneissa

Suunnattaviin energia-aseisiin erikoistunut Epirus on toimittanut ExDECS-asejärjestelmän (Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm) ensimmäisen prototyypin Yhdysvaltain merijalkaväen testauksiin. Kyseessä on liikuteltava, korkeaenerginen mikroaaltoase, joka voidaan asentaa joko kevyeen taktiseen ajoneuvoon tai perävaunualustalle.

Se käyttää suunnattavaa säteilyä lamauttamaan Ryhmä 1:n ja 2:n pieniä ja keskisuuria drooneja, joiden suurin lentoonlähtömassa on enintään 25 kilogrammaa ja joita käytetään tyypillisimmin tiedusteluun tai hyökkäykseen. Toisin kuin perinteiset lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmät, ExDECS ei lamauta drooneja fyysisesti, vaan ilman kontaktia vaikuttaen kokonaisen parven elektroniikkaan samanaikaisesti.

Teknisiä yksityiskohtia aseen tehollisesta kantamasta, sähkövoimavaatimuksista ja hyökkäyskapasiteetista ei kuitenkaan ole julkistettu. Sen vakuutetaan tehoavan nopeammin kuin laser.

Järjestelmä perustuu Leonidas Expeditionary -lavettiin, joka on myös Epiruksen kehittämä. Sen tärkein ominaisuus on kyky lamauttaa samanaikaisesti monia ilmauhkia. ExDECSin kompaktin rakenteen ansiosta sitä on helppo käyttää maasto-olosuhteissakin, mikä on erityisen tärkeää yksiköille, jotka toimivat monimutkaisissa tai vaihtuvissa ympäristöissä.

ExDECSin sisäarkkitehtuuri koostuu kiinteistä komponenteista, mikä tekee aseesta luotettavan ja sen ylläpidosta helppoa verrattuna vanhempiin tyhjöteknologioihin. Merkittävä osa suunnittelua on ollut helposti vaihdettavien LRAM-moduulien käyttö. Se mahdollistaa toimintakyvyn palauttamisen nopeasti vikatilanteessa.

Moduulien ansiosta voidaan myös lisätä tai vähentää järjestelmän kapasiteettia tarpeen mukaan, jos halutaan esimerkiksi suojata vain yhtä ajoneuvoa tai luoda täysimittainen, pysyvä torjunta-asema. Järjestelmä voidaan myös helposti räätälöidä erityisolosuhteita varten. Säteilyn taajuutta sekä signaalin muotoa ja tehoa voidaan muutella ohjelmallisesti osia vaihtamatta, jolloin asetta voidaan nopeasti muokata erilaisia uhkia vastaan.

ExDECS on osa Yhdysvaltojen ponnistuksesta luoda kustannustehokas miehittämättömien lentolaitteiden torjuntajärjestelmä. Yksi sen tärkeimmistä eduista on ammuksettomuus ja pudotuksen minimaalinen hinta, koska järjestelmä käyttää vain sähköä. Se on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa hyökkäykseen puolustusasemaa vastaan käytetään massamaisesti halpoja drooneja ja puolustuksella on käytössä vain rajallinen määrä ohjuksia ja ampumatarvikkeita.