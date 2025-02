”Mikä tässä mättää? Se, että meillä ei sitä rahaa kasva puissa”

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi hallituksen määritelleen yhdeksän miljardin euron sopeutusohjelmassa aivan tarkkaan, mistä säästöjä tehdään.

– Olemme monta kertaa kertoneet, että jos joku suunniteltu säästö ei tuo sille arvioitua tulosta, niin silloin haemme korvaavia. Mitään uusia säästölistoja ei ole missään, mutta me työskentelemme koko ajan sen eteen, että meidän säästötavoitteet saavutetaan jotta pysymme kehyksissä, Petteri Orpo sanoi.

– Jotta tästä ei tehdä tällaista ennen-jälkeen -vaalien keskustelua, niin me pyrimme tuomaan myös nämä ratkaisut eduskunnan tietoon jo ennen vaaleja. Niin ei tarvitse sitten tästä sen enempää vääntää.

Orpon mukaan keskustelu kehysriihen ajankohdasta käydään joka vaalin alla riippumatta hallituksen väristä. Kehysriihi kuitenkin pidetään, kun budjetin prosessi on siinä vaiheessa.

– Mutta jos nyt mietitään perimmiltään mistä on kyse… Se mikä tässä mättää on, että maa on korviaan myöten velkaantunut. Ja me olemme joutuneet tekemään säästöjä, pääministeri totesi.

– Ja samaan aikaan kun me teemme säästöjä, me olemme etsineet 2,2 miljardia euroa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin tälle vuodelle lisää rahaa. 2,2 miljardia lisää rahaa. Ja se mikä tässä mättää on se, että kun meillä ei sitä rahaa kasva puissa.

– Meidän täytyy samaan aikaan lisätä rahaa (menoihin) ja säästää. Ja tehostaa, parantaa toimintoja. Me tulemme pitämään kiinni säästöohjelmasta, ja jos joku säästö ei mene maaliin, me haemme sille korvaavat toimet.

Pääministerin mukaan kyseessä on jatkuva prosessi, jossa oppositiokin saa kaiken tarvittavan tiedon.

– Tässä ei kukaan hämää yhtään millään missään, Orpo totesi.