Mika Salminen MTV:lle: Koronan voisi poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen mukaan korona voitaisiin jo poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta.

– Kyllä se mielestäni olisi varteenotettava vaihtoehto. Pärjäisimme ihan hyvin lievemmälläkin luokittelulla. Tämä on ollut jo jonkin aikaa arvio suurella osalla keskussairaaloiden infektiolääkäreistä, hän sanoo MTV Uutisille.

Korona ei hänen mukaansa enää täytä kaikkia laissa määriteltyjä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä. Laissa tartuntatauti katsotaan yleisvaaralliseksi, jos taudin tarttuvuus on suuri, jos tauti on vaarallinen, ja jos taudin leviäminen voidaan estää sairastuneeseen tai altistuneeseen kohdistetuilla toimenpiteillä, kuten karanteeneilla ja eristyksellä.

– Meillä on rokote, ja tauti ei ole vaarallinen kaikille ihmisille. Osalle se voi toki vielä olla. Yleensä yleisvaarallinen tartuntatauti on sellainen, jossa on korkea kuolleisuus tai sellainen, joka vammauttaa ihmisiä laajasti, Salminen sanoo.