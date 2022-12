Mika Lintilä sähkökorvausten valmistelusta: Eri malleja jäätiin kyllä seuraamaan

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi eduskunnan budjettikäsittelyssä useiden lähinnä kokoomuksen kansanedustajien kysymyksiin sähkön hintakriisistä ja siitä, miksei korvausten valmistelua oltu aloitettu aikaisemmin.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen tiedusteli, tehtiinkö toimeksianto valmistelusta vasta viikko sitten kun SDP oli tehnyt asiassa avauksen ”ja piikki oli auki”. Mykkäsen mukaan episodi päättyi eilen siihen välitulokseen, ettei SDP:n lupaama hintakattoa tälle talvelle tule, vaan jonkinlainen kertakorvaus. Mykkänen kysyi, tehtiinkö tietoisesti päätös, ettei tarvita hintakattoa.

– Miten on mahdollista, että ennakointi petti näin pahasti?, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Kokoomuksen Sari Multala huomautti ministerin virkamiehen sanoneen A-studiossa, että valmistelu ”rykäistiin” käyntiin viikko sitten.

Ministeri Mika Lintilän vastauksen mukaan budjettiriihen yhteydessä tehtiin päätös arvonlisäverosta, verovähennyksestä ja energiatuesta. Ne alkavat hänen mukaansa vuodenvaihteessa.

– Silloin hallitus kirjasi, että koska energian hinnan seuraaminen on äärettömän vaikeaa tässä tilanteessa, niin hallitus varaa itselleen oikeuden myöhemmin tarkastella toimien mittaluokkaa. Sen jälkeen kyllä (ministeriön) energiaosasto jäi seuraamaan tai alkoi seurata kansainvälisesti kaikkia malleja, ei vain näitä joiden mittaluokka oli mahdollinen myöhemmin tarkastella, Mika Lintilä sanoi.

– Ja oikeastaan se, että pystyttiin viikossa ja muutamassa päivässä päälle saamaan mallit aikaiseksi, on sen ansiota että energiaosastolla käytiin kansainvälisiä malleja läpi, mallinnettiin niitä Suomeen. Mitkä osiot sieltä voisi olla Suomessa käytettävissä ja mitkä ei, ja mitä hintaluokkaa niille on tullut, mitä kriteerejä siellä on käytetty.

Lintilän mukaan ”se että olisi tehty edeltä käsin pöytälaatikkoon hallituksen esitys, ei olisi sinänsä ratkaissut”.

– Koska se ongelma tulee enemmänkin siitä, että energiayhtiöt joutuvat omia tietohallintaohjelmiaan muuttamaan näiden perusteella. Yksikään yhtiö ei lähde muuttamaan niitä, mikäli ei ole olemassa voimassa olevaa lakia, Lintilä totesi.

– Jos tehdään laatikkoon mahdollisesti käyttöön otettava esitys, niin sitä ei lähdetä tekemään. Näin uskallan väittää . Meillä taitaa olla pikkuisen reilu 60 (sähkö)yhtiötä.

– Eli ei olisi sinällänsä tullut tätä dramaattisesti muuttamaan.