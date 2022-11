Mika Aaltola Ylellä: Venäjän holtiton sota läikkyy ylitse

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Ylen aamussa Puolaan osunutta ohjusta.

– Helpoin selitys on vahinko, joka tapahtui eilisten laajamittaisten iskujen yhteydessä. Venäjä iski Ukrainassa sadalla ohjuksella, ehkä jokin niistä on saattanut harhautua, tai sitten Ukrainan ilmapuolustusohjus on osunut maatilalle Puolaan, hän sanoi Ylellä.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Puolassa sen jälkeen, kun venäläisvalmisteinen ohjus osui Przewodowin kylään lähellä Ukrainan rajaa. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt iskun. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kyseessä saattoi olla Ukrainan ilmatorjunaohjus. Tapausta selvitetään parhaillaan.

Mika Aaltolan mukaan Venäjä on viime kädessä vastuussa tapahtuneesta.

– Ilman Venäjän sotaa ja eilistä laajamittaista ohjushyökkäystä Ukrainaan ei tällaista olisi tapahtunut. Tavallaan siinä on tuottamuksellisuuden aste, eli Venäjän holtiton sota läikkyy ylitse.