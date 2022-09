Mika Aaltola: Venäjä viritti kaasuansaa kymmenen vuotta

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Twitterissä, että Venäjä oli valmistautunut kaasuhanojen sulkemiseen jo ennen hyökkäystä.

Hänen mukaansa Euroopan unioni oli kyvytön näkemään Venäjän aiheuttaman riskin, mutta Venäjä-riippuvuudesta irtaantuminen tuo etua pitkällä aikavälillä. Aaltolan mukaan tuleva talvi tulee olemaan haastava.

Aaltolan mukaan energian käyttäminen aseena oli mukana jo Venäjän ensimmäisissä suunnitelmissa, ja sen käyttöön ottoa oli alettu pohjustamaan jo ennen Krimin valloitusta vuonna 2014.

– Venäjä ensivaiheen strateginen suunnitelma oli selvä. Ukrainan nappaaminen ja siinä sivussa V-Venäjän. Sen jälkeen kaasuhanat kiinni ja Euroopan suut tukkoon valtapolitiikan edessä. Tätä ansaa oli viritetty 10-vuotta. EUn kykenemättömyys nähdä sen tulevan on yksi suuri geostrateginen tunarointi. Toivossa ei ole pitkän päälle hyvä elää. Varmasti oppimisen paikka, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvallat epäonnistui Aaltolan mukaan sodan estämisessä. Hänen mukaansa myös pakotepolitiikka on ollut tehotonta.

– Yhdysvallat epäonnistui sodan estämisessä. Massiiviset pakotteet olisi ollut syytä implementoida heti, eikä käsikopelolla vähitellen. Kolmannen osapuolen sanktioita olisi syytä harkita. Sama koskee sotilaallista apua.

Aaltolan mukaan tulevaisuus ei tule olemaan helppo. Hän kuitenkin toteaa, että Venäjästä riippuvuuden purkaminen tuo etua pitkällä aikavälillä.

– Nyt mennään kahteen talveen niukkuuden vallitessa. Lohtua tuo se, että samalla päästään purkamaan EUn taloudellisen pohjan hitsaussaumat Venäjän energiaan. Keskinäisriippuvuus ei tuottanut rauhaa. Purkaminen vaikuttaa Venäjää vuosia ja monia talvia.

Venäjä kuitenkin epäonnistui energia-aseen käytössä Aaltolan mukaan osittain. Hänen mukaansa yhteisöllisyys ja Venäjän hyökkäyksestä tulevan taakan jakaminen ovat keinoja, joilla Venäjän käyttämiä taloudellisia painostuskenoja vastaan voidaan toimia.

– Kaiken kaikkiaan lännen tilanne talven tullessa on paljon parempi, kuin Venäjä halusi. Nyt taistellaan Krimin porteilla, eikä Puolaan rajalla. Keskeistä on jakaa energian hinnan noususta aiheutuvaa taakkaa. Venäjä puree luottamusyhteiskunnan katveessa, jossa jo paljon epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. On hyvä, ettemme revi yhteisöllisyyttä rikki, vaan muistamme pitää katseen pallossa.