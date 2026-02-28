Mika Aaltola: Vain eurooppalainen tekoäly voi suojella eurooppalaisia

Tekoälypalveluissa piilee vaara, europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) varoittaa. Sekä yhdysvaltalaisia että kiinalaisia tekoälypalveluita käyttävän on huomioitava, että palveluihin syötetty data ei ole enää omaa, hän huomauttaa.

Niin kiinalaisiin kuin yhdysvaltalaisiin tekoälypalveluihin liittyy hänen mukaansa uhkia, mutta ne ovat erilaisia.

Vaikka esimerkiksi yhdysvaltalaisyrityksen palvelimet sijaitsisivat fyysisesti Euroopassa, yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset voivat päästä käsiksi yhdysvaltalaisten teknologiayritysten hallussa olevaan dataan, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tästä ei ilmoiteta palvelun käyttäjälle erikseen, Aaltola muistuttaa.

Sama pätee kiinalaisiin teknologiapalveluihin.

– Kiinalaiset tekoälypalvelut: Uhka on luonteeltaan erilainen ja monessa mielessä vakavampi. Kiinan kansallinen tiedustelulaki vuodelta 2017 velvoittaa kaikki kiinalaiset yritykset ja kansalaiset tukemaan, avustamaan ja tekemään yhteistyötä valtion tiedusteluoperaatioiden kanssa, europarlamentaarikko kirjoittaa.

Tämä ei koske vain poikkeusolojen hätävalmiuksia, vaan on Kiinassa tavalliseen lakiin kirjattu velvoite, Aaltola lisää.

Kiinalaisyritykset eivät siis voi valita, luovuttavatko ne tekoälypalveluiden keräämää dataa valtiolle. Myöskään oikeudellista valvontaa tai arviointimekanismia ei ole, hän jatkaa.

– DeepSeek ja kaikki muut kiinalaiset tekoälypalvelut toimivat tässä viitekehyksessä määritelmällisesti, sanoo Aaltola.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltain tietosuojakehys loi Aaltolan mukaan ainakin nimellisen arviointimekanismin yhdysvaltalaista valvontaa varten, mutta Kiinan kanssa vastaavaa järjestelyä ei ole.

– Millään kiinalaisella yrityksellä ei ole oikeudellista perustaa kieltäytyä valtion tiedustelupalvelun pyynnöstä, Aaltola huomauttaa.

Mitä laadukkaampaa tekoälyteknologia on, sitä vaarallisempaa se hänen mukaansa voi olla tiedusteluaineiston keräämisvälineenä. Esimerkkinä tästä Aaltola käyttää DeepSeek -tekoälyä.

Ainoastaan eurooppalainen tekoäly eurooppalaisilla palvelimilla ja eurooppalaisen lainsäädännön alaisena voisi suojella eurooppalaisia käyttäjiä, Aaltola arvioi.

– Tämä ei ole amerikkalais- tai kiinalaisvastaista. Tämä on digitaalisen itsenäisyyden perusedellytys. Tämä on keskeinen osa aikamme geopoliittista kilpailua.