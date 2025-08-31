Mika Aaltola: Ukraina ei ansaitse kettua kanalan vartijaksi

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) kritisoi ajatusta kiinalaisten rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan.
Financial Times on kertonut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ehdottaneen, että Ukrainaan voisi saapua kiinalaisia rauhanturvaajia valvomaan neutraalia aluetta Ukrainaan osana rauhansopimusta.
Lehden mukaan neljä nimetöntä lähdettä on vahvistanut tiedon. Valkoinen talo on kiistänyt väitteet siitä, että kiinalaisten osallistumisesta rauhanturvaamiseen olisi keskusteltu.
Aiemmin Venäjä on ehdottanut vastaavaa, mutta sekä Ukraina että sen eurooppalaiset liittolaiset ovat torjuneet ehdotuksen, sillä Kiinalla on ollut läheiset suhteet Venäjään Ukrainan sodan ajan.
Aaltolan mielestä olisi ongelmallista, että Ukrainaan lähetettäisiin Venäjän liittolaisiin kuuluvan maan rauhanturvaajia. Se olisi geostrateginen virhe Euroopan kannalta, europarlamentaarikko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Kiinalaiset rauhanturvaajat Euroopassa olisivat Venäjän Kremlin jatke. Kiinan läsnäolo ei toisi turvaa Ukrainaan eikä laajemminkaan Eurooppaan, hän perustelee.
– Ukraina ansaitsee aseet ja varmuuden, ei kettua kanalan vartijaksi, Aaltola kirjoittaa.
Trumpin ehdotus on herättänyt kritiikkiä laajemminkin.
Muun muassa yhdysvaltalais-brittiläinen, Venäjällä aiemmin toiminut sijoittaja William Browder kirjoittaa viestipalvelu X:ssä ehdotuksen tarkoittavan sitä, että Venäjän keskeinen taloudellinen ja geopoliittinen liittolainen käytännössä valloittaisi alueita Ukrainasta rauhanturvaamisen nimissä.
– Tämä on varmaan tyhmintä, mitä olen koskaan kuullut, hän sanoo.