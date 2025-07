Mika Aaltola: Palestiinan keinotekoinen tunnustaminen ei täytä lasten vatsoja

Europarlamentaarikko Mika Aaltola toteaa viestipalvelu X:ssä, että Palestiinalle olisi tarjolla ruoka-apua, mutta sitä ei pääse riittävästi perille.

– Gazassa apua on, mutta lapset näkevät nälkää. Israel haluaa ohittaa terroristisen Hamas-hallinnon. Logistiikka jumissa, apu ei pääse perille. EU toimittanut apua. Ilmapudotukset aloitettava pikaisesti uudelleen, Aaltola kirjoittaa.

Aaltola ottaa kantaa myös viime päivinä vallinneeseen keskusteluun Palestiinan valtion tunnustamisesta. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ilmoitti, että Ranska aikoo tunnustaa Palestiinan valtion.

– Palestiinan keinotekoinen tunnustaminen ei täytä yhtään vatsaa, Aaltola toteaa.

Gazan tilanteesta on viime päivinä käyty ahkeraa keskustelua nälänhädän syventyessä alueella. Britannia, Ranska ja Saksa vaativat perjantaina 25. heinäkuuta Gazan humanitaarisen katastrofin lopettamista samaan aikaan, kun YK:n elintarvikejärjestö varoitti, että lähes kolmannes sodan runteleman palestiinalaisalueen ihmisistä on ollut ilman ruokaa päiväkausia, kirjoittaa Le Monde.

Avustusjärjestöt ovat artikkelin mukaan kertoneet massanälkäkuolemien leviävän yli 21 kuukautta kestäneen konfliktin jälkeen.

Saksan, Ranskan ja Britannian johtajat kehottivat artikkelin mukaan Israelia välittömästi poistamaan avun toimittamista koskevat rajoitukset ja sallimaan kiireellisesti YK:n ja kansalaisjärjestöjen toimet alueella.

– Siviiliväestön perustarpeet, kuten veden ja ruoan saatavuus, on tyydytettävä viipymättä, maiden yhteisessä kannanotossa sanotaan.

– Välttämättömän humanitaarisen avun epääminen siviiliväestöltä on mahdotonta hyväksyä. Israelin on noudatettava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan, he jatkavat.