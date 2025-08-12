Mika Aaltola: Donald Trump haluaa sinetöidä perintönsä diilien tekijänä

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää kirjoittaa maailmanjärjestystä uudelleen Euroopan ja Ukrainan kustannuksella.

Europarlamentaarikon mukaan Euroopan sivuutettu rooli Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä neuvotteluissa johtuu siitä, että sillä ei ole riittäviä sotilaallisia resursseja.

– Helmikuusta 2025 lähtien Trumpin hallinto on käynyt korkean tason neuvotteluja Moskovan kanssa tavoitteenaan “vallankumouksellistaa” Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset suhteet, prosessi, joka on tietoisesti sivuuttanut Ukrainan ja syrjäyttänyt Euroopan liittolaiset, vaikkakin heidän näkökulmansa on otettu huomioon ja näin saatu heidät diileihin mukaan, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Tämä lähestymistapa, jolle on ominaista kahdenväliset sopimukset ja alueelliset myönnytykset, kuvastaa transaktionaalista maailmankuvaa, jossa voima menee periaatteiden edelle ja pienemmät valtiot jäävät suurvaltapelin nappuloiksi. Kun tarkastellaan näiden keskustelujen motiiveja, mekanismeja ja seurauksia, hahmottuu uuden globaalin hierarkian ääriviivat, sellaisen, joka asettaa vahvajohtoisen diplomatian sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen edelle.

Aaltolan mukaan Trump ajattelee, että Venäjän ja Yhdysvaltain välisissä neuvotteluissa on kyse suurvaltadiilistä, jossa myös Kiina on mahdollisesti mukana.

– Presidentti Donald Trumpin halu neuvotella suoraan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa kumpuaa halusta sinetöidä hänen perintönsä diilimiehenä, joka kykenee ratkaisemaan näennäisesti mahdottomat maailmanlaajuiset kriisit.

– Hallinnon retoriikka, mukaan lukien lausunnot Ukrainan sodan lopettamisesta “hetkessä” tai alueiden “vaihtokaupalla”, viestii uskoa siihen, että monimutkaiset geopoliittiset kysymykset voidaan pelkistää liike-elämän kaltaisiksi transaktioiksi.

Aaltolan mukaan Trumpin sanavalinnat kertovat paljon Yhdysvaltojen tavoitteista. Puhe ”tunnustelutapaamisesta” Putinin kanssa korostaa europarlamentaarikon mukaan lähestymistapaa, jossa henkilökohtainen suhde menee monenkeskisen koordinaation edelle.

– Hänen aikaisemmat kampanjalupauksensa sodan lopettamisesta “24 tunnissa” paljastavat mieltymyksen nopeisiin, näyttäviin sopimuksiin kestävän diplomaattisen prosessin sijaan.

Myös Putinilla on europarlamentaarikon mukaan kannustimia osallistua neuvotteluihin.

– Venäjän sotilaalliset edut Ukrainassa, erityisesti Donbasin alueella, antavat Putinille luottamusta siihen, että hän voi saada myönnytyksiä ilman merkittäviä kompromisseja.

Venäjä on tulitaukoehdotuksessaan vaatinut isoja alueellisia myönnytyksiä itäisessä Ukrainassa.

– Tämä liike lukitsisi Moskovan valloitukset vuoden 2022 hyökkäyksestä lähtien.

Suora tapaaminen Trumpin kanssa on Putinille keino ohittaa Eurooppa ja Ukraina, Aaltola arvioi. Hänen mukaansa Venäjä hyödyntää Trumpin mahdollista halukkuutta asettaa Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet Ukrainan suvereniteetin edelle.

– Kreml painottaa “konfliktin perussyiden” käsittelyä, koodikieltä Ukrainan alistamiseksi Moskovan vaikutuspiiriin, mikä paljastaa Putinin pyrkimyksen palauttaa Venäjän suurvaltastatus.

Venäjä hakee europarlamentaarikon mukaan myös taloudellista hyötyä. Ajatukset kauppasuhteiden normalisoinnista ja pakotteiden purkamisesta tarjoavat Venäjälle helpotusta vuosien eristyksen jälkeen, Aaltola arvioi.

Eurooppaa on europarlamentaarikon mukaan näennäisesti kuunneltu.

– Mutta, koska Yhdysvaltojen kyselystä huolimatta Eurooppa ei kykene omiin sotilaallisiin siirtoihin, katsoo Trump, että hän on oikeutettu peliin Euroopan ja Ukrainan kustannuksella tavoitteenaan saada aikaa suurvaltojen maailma, jossa Yhdysvalloilla hallitseva ja aloitteellinen rooli.