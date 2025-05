Mihin suomalaiset sijoittaisivat 5000 euroa? Nämä kohteet ovat kärjessä

Kolmasosa (33 prosenttia) suomalaisista pitäisi rahat tilillä, jos saisi 5000 euroa. Tämä ilmenee LähiTapiolan kyselystä, jossa 1100 suomalaiselta tiedusteltiin, mihin he sijoittaisivat nyt, jos saisivat 5000 euroa.

30 prosenttia vastaajista sijoittaisi rahat osakkeisiin Suomessa ja 20 prosenttia osakkeisiin Euroopassa. Vain kahdeksan prosenttia sijoittaisi osakkeisiin Yhdysvalloissa, kysely paljastaa.

Vastaajilla, joilla oli ennestään sijoituksia, kolmen kärki oli sama, mutta järjestys eri: heistä 38 prosenttia sijoittaisi rahat osakkeisiin Suomessa, 29 prosenttia osakkeisiin Euroopassa ja 20 prosenttia pitäisi rahat tilillä. 14 prosenttia vastaajista, joilla oli ennestään sijoituksia, laittaisi rahojaan nyt yhdysvaltalaisiin osakkeisiin.

– Suomalaisia on usein moitittu rahan makuuttamisesta tilillä ja vain kotimaisiin yhtiöihin sijoittamisesta. Suomalaiset yhtiöt ovatkin olleet heikko sijoituskohde usean vuoden ajan. Tänä vuonna Helsingin pörssi on kuitenkin piristynyt (presidentti Donald) Trumpin tullisekoiluista huolimatta. Hyvää virettä tukee yhtiöiden kohtuullinen arvostus, laskevat korot ja mahdollisesti elpyvä kysyntä varsinkin teollisuudessa. Tutut yhtiöt, joilla on vahvuuksia myös epävarmassa taloudessa, ovat perusteltu sijoituskohde. Pankkitili jää yleensä tuotoltaan selvästi heikommaksi, sanoo LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Heikki Urpelainen tiedotteessa.

Finanssialan ja Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportti kertoo, että Suomeen rekisteröidyissä sijoitusrahastoissa varoja onkin virrannut pois Yhdysvalloista kohti Eurooppaa. Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin on sijoitettu alkuvuoden aikana noin 305 miljoonaa euroa enemmän kuin niistä on lunastettu. Yhdysvaltoihin sijoittavista osakerahastoista lunastuksia on tehty 834 miljoonaa euroa enemmän kuin sijoituksia.

– Sijoittajien aktiivisuus näkyy tyypillisesti osakerahastoissa, joissa riskit ovat korko- ja yhdistelmärahastoja korkeammat. Tuttujen alueiden ja sijoituskohteiden suosiminen epävarmuuden kasvettua on ymmärrettävää. Riskien lisäksi syitä muutoksiin on helppo löytää politiikasta ja suhteellisista arvostuksista, Urpelainen sanoo.

Viime vuosina sijoittajat ovat käärineet sievoisia voittoja juuri Yhdysvalloista, jossa teknojätit ovat pönkittäneet pörssejä. Sittemmin kilpailu tekoälyn herruudesta on kiristynyt, ja kauppasodasta ovat kärsineet kaikki. Vieläkö salkunhoitaja näkee eväitä yhdysvaltalaisosakkeiden ylivertaisuudelle?

– Trumpin hallinnon taloustoimet ovat kuin banaanivaltiosta, mutta yritysten innovaatiokyky tai muut vahvuudet eivät kuitenkaan rapaudu hetkessä. Esimerkiksi teknoalalla Yhdysvalloissa on suuria ja keskisuuria yrityksiä kymmenen kertaa enemmän kuin Euroopassa. Terveysalallakin innovatiivisten yritysten joukko on Yhdysvalloissa moninkertainen. Maan talous on vahva ja esimerkiksi bruttokansantuote henkeä kohden jo kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna. Sijoituspäätöksissä nämä vahvuudet on hyvä ottaa huomioon, vaikka kulutusvalinnoissa kokis ja Teslat olisivat boikotissa, Urpelainen toteaa.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1100 henkilöä 4.–11. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä.