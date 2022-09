Mielenterveyden häiriöt yleisin syy pitkille sairauspoissaoloille

Mielenterveyden häiriöistä on tullut ylivoimaisesti suurin tilastoitu syy nuorten aikuisten pitkille sairauspoissaoloille, Kela kertoo.

Vuodesta 2016 mielenterveysperusteisen päivärahan saajien määrä on kasvanut jopa yli 60 prosenttia. Jos trendi jatkuu, voi saajia olla vuonna 2022 jopa yli 100 000. Kaikkiaan sairauspäivärahaa sai vuonna 2021 noin 305 000 henkilöä.

Seuraavaksi yleisimmät syyt ovat vammat ja myrkytykset sekä tuki- ja liikuntaelimien sairaudet.

Kela on julkaissut sosiaalisessa mediassa graafin kuvaamaan tilanteen muutosta vuosien 1993-2011 aikana. Vielä 1990-luvun alkupuolella tuki- ja liikuntaelimien sairaudet olivat yleisin syy pitkille sairauspoissaoloille, mutta mielenterveyshäiriöiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvun alusta alkaen. Erityisen suurta mielenterveyshäiriöiden kasvu on ollut koronapandemian alkamisen jälkeen.

Tilastoa tarkastellessa on huomioitava, että työuupumukselle ei ole olemassa omaa luokitusta, vaan ne luokitellaan mielenterveyden häiriöihin.