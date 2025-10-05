Verkkouutiset

Mielenosoittaja heiluttaa georgian ja EU:n lippua. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / GIORGI ARJEVANIDZE

Mielenosoitukset kärjistyivät Tbilisissä – useita pidätettyjä ja loukkaantuneita

  • Julkaistu 05.10.2025 | 16:08
  • Päivitetty 05.10.2025 | 16:09
  • Georgia
Protestien taustalla vaikuttaa muun muassa Venäjä-myönteinen politiikka.
Tbilisissä vallitsee jännittynyt tilanne lokakuun 4. päivän paikallisvaalien jälkeen, kun tuhannet mielenosoittajat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa. Hallitseva puolue Georgian Dream vahvisti otettaan vallasta voittaessaan paikallisvaalit, kertoo Radio Free Europe.

Kaduille kerääntyi tuhansia mielenosoitajia, jotka heiluttivat Georgian ja EU:n lippuja. Protestien taustalla on kasvava tyytymättömyys hallituksen päätökseen keskeyttää EU-jäsenyysneuvottelut sekä sen Venäjä-myönteinen politiikka.

Poliisi käytti kyynelkaasua ja vesitykkejä hajottaakseen presidentin palatsin edustalle kokoontuneet mielenosoittajat. Ainakin viisi opposition johtohahmoa, mukaan lukien tunnetut aktivistit Paata Burchuladze ja Murtaz Zodelava otettiin kiinni.

Sisäministeriön apulaisministeri Aleksandre Darakhvelidzen mukaan kiinniotettuja epäillään muun muassa Georgian perustuslaillisen järjestyksen väkivaltaisesta muuttamisesta, hallituksen kaatamiseen yllyttämisestä sekä väkivaltaisten joukkotapahtumien järjestämisestä, johtamisesta ja niihin osallistumisesta. Rangaistuksena voi olla jopa yhdeksän vuoden vankeus.

Pääministeri Irakli Kobakhidze kuvaili tilannetta epäonnistuneeksi vallankaappausyritykseksi ja lupasi ankarat rangaistukset kaikille osallistujille.

Yhteenotoissa loukkaantui tiettävästi 21 poliisia ja kuusi mielenosoittajaa.

Amnesty Internationalin mukaan kyseessä on laaja sortokampanja, johon kuuluu poliittisesti motivoituja syytteitä oppositiota vastaan, riippumattoman median ja kansalaisyhteiskunnan vaientaminen rajoittavien lakien ja rangaistusten avulla sekä mielivaltaiset pidätykset ja mielenosoittajien kaltoinkohtelu.

Protestien järjestäjät ovat vihjanneet, että mielenosoitukset saattaisivat jatkua tulevina päivinä.

