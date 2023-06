Miehitysjohtaja uhkaa Moldovaa ja Romaniaa ohjusiskuilla

Venäjän nimittämä Ukrainan Hersonin alueen miehityshallinnon johtaja Vladimir Saldo uhkailee Moldovaa ja Romaniaa.

Wall Street Journalin mukaan Saldo sanoi Venäjän tekevän kostoiskun Moldovan ja Romanian välisen Giurgiuleștin rajajoen ylittävälle sillalle.

Saldo antoi uhkauksensa sen jälkeen, kun Ukraina väitetysti teki ohjusiskun miehitetylle Krimin niemimaalle johtavalle Chongarin sillalle.

Giurgiuleștin kylä sijaitsee Moldovan eteläisimmässä nurkassa. Sen itäpuolella sijaitsee Ukrainan Odessan alue.

Moldovan ulkoministeriö tuomitsee kovin sanoin Saldon uhkaukset liittyen Giurgiuleștin siltaan.

– Suoria uhkauksia maatamme kohtaa ei voida missään nimessä hyväksyä, ministeriö toteaa Twitterissä.

Meanwhile, Kherson occupation authority chief Saldo threatens a reprisal strike on the Giurgulesti bridge on the Moldova-Romania border. pic.twitter.com/910E7G4LLZ

Moldova strongly condemns threats made by a Russian representative in the ocupied part of Ukraine to attack a bridge between Moldova and Romania. This is not acceptable.

Russia threatens Romania and Moldova.

The so-called “Russian governor of the Kherson region” has stated that Russia will blow up the Galați-Giurgiulesti bridge linking Romania and Moldova across the Prut river.

He said it after Ukraine’s strike on the Chonhar bridge pic.twitter.com/7uI3IEF0V6

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 22, 2023