Miehittämättömät asejärjestelmät tulevat – näin ne muuttavat sodankäyntiä

Vuosikymmenten ajan lentotukialukset ovat olleet merten kruunaamattomia kuninkaita. Miehittämättömien meri- ja ilma-alusten yleistyminen voi kuitenkin muuttaa radikaalisti tapaa, millä näitä aluksia ja monia muita asejärjestelmiä käytetään. Asiasta kertoo The Economist.

Entinen Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley onkin varoittanut, että 20 vuoden sisällä lentotukialukset ovat menneisyyden teknologiaa.

– Se on iso kasa terästä, joka valitettavasti näki parhaimmat päivänsä Midwayssa, Milley totesi.

Midwayn taistelu oli toisen maailmansodan aikana Tyynellä valtamerellä käyty meritaistelu, jossa Yhdysvallat onnistui lentotukialuksia käyttäen upottamaan neljä Japanin lentotukialusta.

Kaikki eivät ole Milleyn kanssa samaa mieltä. Lukuisat maat Yhdysvalloista Kiinaan ja Ranskasta Intiaan kisaavat paraikaa siitä, kuka onnistuu rakentamaan parhaan uuden lentotukialuksen. Samalla maat keskittyvät päivittämään aluksilta operoivia ilma-aluksia, pyrkien poistamaan niistä lentäjät ja muuttamaan ne miehittämättömiksi drooneiksi.

Drooneilla on monia etuja tavallisiin ilma-aluksiin verrattuna. Niitä voidaan kehittää ja päivittää nopeammin, niiden kantama on pidempi ja niitä voidaan käyttää aggressiivisemmin.

Aiemmin elokuussa Yhdysvaltain ilmavoimat ilmoitti, että se on tehnyt sopimuksen neljän puolustusalan yrityksen kanssa miehittämättömistä hävittäjistä, jotka kykenisivät operoimaan tavallisten hävittäjien rinnalla. Kiinan uusissa lentotukialuksissa on taas katapultti, jota voidaan käyttää droonien laukaisuun.

Ison-Britannian laivaston komentaja, kenraali Gwyn Jenkins on myös kertonut maan hallituksen määränneen hänet valmistelemaan uudenlaista lentuetta, joka koostuisi sekä perinteisistä lentokoneista että drooneista. Vuoteen 2040 mennessä lentueen ilma-alukset olisivat paria poikkeusta lukuun ottamatta täysin miehittämättömiä.

Tehtävä ei ole helppo. Vaikka miehittämättömät ilma-alukset ovat halvempia ja vapauttavat sotilaita muihin tehtäviin, on teknologiassa vielä paljon puutteita.

Lentotukialukset olisivat myös edelleen suuria ja houkuttelevia kohteita vihollisille.

– Yksi ratkaisu olisi rakentaa isompia aluksia. Se ei vaikuta minusta järkevältä. Se ei olisi halpaa, ja se olisi kaikkien munien laittamista yhteen koriin, Jenkins sanoo

Kenraalin mukaan ratkaisuna onkin hajauttaa drooneja useammille pienille aluksille. Tulevaisuudessa jokaisella sotalaivalla voisikin olla mukanaan kaksi miehittämätöntä meridroonia, joista drooneja voitaisiin laukaista.

Korkealentoiset suunnitelmat ovat vaikuttavia, mutta niiden toteutuminen on silti epävarmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ilmavoimien päätöksentekoa johtavat kenraalit ovat olleet haluttomia korvaamaan hävittäjiä drooneilla – ovathan he itse entisiä hävittäjälentäjiä.

Elektroninen sodankäynti aiheuttaa myös ongelmia. Jos vihollinen onnistuu häiritsemään ohjaajan ja droonin välistä yhteyttä, olisi droonin osattava toimia autonomisesti.

Tällaisen droonia ohjaavan algoritmin pitäisi osata erottaa esimerkiksi sotalaiva sairaala-aluksesta. Se vaatisi tarkkaa suunnittelua ja paljon laskentatehoa, mutta mahdotonta se ei olisi.

– Olemme täyden autonomian alkuvaiheissa, tiivistää yhdysvaltalainen vara-amiraali evp Mark Montgomery.

Samaa mieltä on myös Jenkins.

– Mitä näemme tänään, ensi vuonna se on kaksi kertaa parempi. Tämä kaikki on saavutettavissa nopeammin kuin osaamme odottaa, Jenkins tiivistää.