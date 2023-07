Viron parlamentin maanpuolustusvaliokunnan puheenjohtaja, turvallisuuspolitiikan tutkija Kalev Stoicescu arvioi Eesti Päevalehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että Venäjän tavoitteena on sodan pitkittäminen.

– Nyt näyttää siltä, että ukrainalaisten vastahyökkäys on pysähtynyt, vaikkakin valmistelut täysimittaiseen vapautusoperaation jatkuvat. Venäjän selkeänä tavoitteena on osoittaa, että miehitetyt alueet ovat niin hyvin turvattuja, että ukrainalaiset eivät onnistu vapauttamaan niitä muutamaa sataa neliökilometriä enempää. Tämä on asioiden vallitseva tila, jonka Moskova haluaa säilyttää myöhäiseen syksyyn asti, jolloin raskaan sotakaluston liikkuminen maastossa jumittuu. Sen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa, eli aloittaa neuvottelut tai odottaa ensi kevättä, Stoicescu kirjoittaa.

Venäläiset ovat Stoicescun mukaan tukalassa tilanteessa Ukrainassa. Ukrainalaiset pystyvät hänen mukaansa jo lännen aseavun turvin hyökkäämään lähes mihin tahansa sotilaalliseen kohteeseen koko miehitetyllä alueella.

– Miehittäjillä ei ole enää turvallisia alueita, joihin piiloutua. Heidän on luotettava enemmän onneensa kuin itsepuolustukseen.

Tavoite sodan pitkittämisestä kuvaa Stoicescun mukaan hyvin Venäjän epätoivoista tilannetta.

– Venäjä on toivottaman sairas, joka itse asiassa toivoo ihmettä. Esimerkiksi sitä, että he kestävät siihen asti, kunnes Donald Trumpista tulisi jälleen presidentti, ja että hän tekisi ensimmäisenä asiana sopimuksen (Vladimir) Putinin kanssa. Tai että eurooppalaiset ja ukrainalaiset mukaan lukien kyllästyisivät pian sotaan.