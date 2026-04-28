Microsoft rakentaa datakeskuksia Suomeen, työllistää jopa 7500

Teknologiayhtiö Microsoft käynnistää datakeskusalueensa toisen vaiheen rakentamisen Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä. Hankkeen eteneminen kasvattaa Suomen pilvi- ja tekoälyinfrastruktuuria sekä lisää työpaikkoja.

Microsoft on vahvistanut investointipäätöksen pääkaupunkiseudun datakeskusalueen toisesta rakennusvaiheesta. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo vuoden 2026 aikana, ja yhtiö on saanut hankkeelle rakennusluvat kaikille kolmelle kampukselle.

Datakeskusalue rakennetaan vaiheittain Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin. Ensimmäisen vaiheen työt käynnistyivät loppuvuonna 2024 ja niiden arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa 2026–2027, minkä jälkeen alkaa käyttöönoton valmistelu.

Hanke vastaa kasvavaan pilvi- ja tekoälypalveluiden kysyntään Suomessa. Datakeskusten tavoitteena on tarjota nopeita ja tietoturvallisia palveluja sekä mahdollistaa datan säilyttäminen kotimaassa.

Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Teemu Vidgrén korostaa hankkeen merkitystä infrastruktuurille ja taloudelle.

– Microsoftin datakeskusalue on tärkeä osa Suomen digitaalista infrastruktuuria. Se mahdollistaa tietojen turvallisen säilyttämisen ja prosessoinnin Suomessa, vahvistaa Suomen digitaalista resilienssiä, tukee tekoälyn käyttöönottoa ja luo uusia työpaikkoja ja osaamista, hän sanoo tiedotteessa.

– Olemme edenneet hankkeessa suunnitellusti, ja nyt olemme tehneet rakentamispäätöksen datakeskusalueen toisesta vaiheesta. Mittavan hankkeen eteneminen osoittaa Microsoftin vahvan sitoutumisen Suomeen pitkällä aikavälillä, Vidgrén jatkaa.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Microsoft toteuttaa hanketta yhteistyössä Fortumin kanssa. Datakeskusten tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämmössä Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

Koko alueen valmistuttua hukkalämmön arvioidaan kattavan noin 40 prosenttia noin 250 000 asiakkaan kaukolämmön tarpeesta. Samalla hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän noin 400 000 tonnia vuodessa.

Yhtiö kertoo kattavansa datakeskustensa sähkönkulutuksen hiilivapaalla energialla. Suomessa tämä on tarkoittanut yli 200 megawatin sähkönostosopimuksia, jotka tukevat uuden uusiutuvan energiantuotannon rakentamista.

Tuhansia työpaikkoja

Rakennustyöt työllistävät tällä hetkellä yli 3 500 henkilöä, ja kesällä 2026 määrä kasvaa noin 4 500:aan. Huippuvaiheessa hankkeen työllisyysvaikutuksen arvioidaan nousevan jopa 7 500 henkilöön.

Valmistuttuaan datakeskukset työllistävät pysyvästi kymmeniä työntekijöitä per rakennus.

Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen korostaa hankkeen energiaratkaisun merkitystä.

– Espoon ja naapurikuntien hankkeessa tämä lämpö otetaan ennätyksellisen laajasti talteen ja siitä on tarkoitus hankkia lämpö, joka kattaa jopa 40 prosenttia Espoon vuotuisesta lämpötarpeesta.

Myös Kirkkonummen ja Vihdin kunnanjohtajat pitävät investointia merkittävänä paikallistaloudelle ja elinvoimalle.

Poikkeuksellinen kokonaisuus

Microsoft ja Fortum julkistivat datakeskushankkeen vuonna 2022. Kokonaisuus on poikkeuksellinen, koska se yhdistää suurimittaisen pilvi-infrastruktuurin ja kaukolämmön tuotannon.

Hankkeen edetessä Microsoft on myös rahoittanut ympäristötoimia Uudellamaalla, kuten metsien suojelua ja vesistöjen kunnostusta. Lisäksi yhtiö kouluttaa datakeskusosaajia yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Kokonaisuus kytkee yhteen digitaalisen infrastruktuurin, energiajärjestelmän ja työmarkkinat. Lisäksi hankkeen uskotaan tekevän Suomesta entistä houkuttelevamman sijainnin datakeskusinvestoinneille.