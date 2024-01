Miamista noussut lentokone liekeissä hurjalla videolla

Atlas Airin San Juaniin matkalla ollut lentokone teki hätälaskun takaisin lähtökentälle Yhdysvaltojen Miamiin torstaiyönä. Hätälaskun syyksi on kerrottu moottorivika.

Tilanteesta kuvatulla videolla näkyy, kun liekit syöksyvät koneen takaosasta. Daily Mailin mukaan kyseessä oli Boeing 747-8-rahtikone.

Koneen kerrotaan laskeutuneen onnistuneesti 14 minuuttia hätäilmoituksesta, kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Atlas Air 747-8F to San Juan safely returns to Miami following an engine issue on departure. The aircraft landed 14 minutes after declaring the emergency.

📹 ChuckCallesto pic.twitter.com/xTSaixWPzq

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 19, 2024