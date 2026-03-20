Mia Laiho pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Hän ilmoittaa asiasta julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.
Kokoomuksen puoluekokous järjestetään kesäkuussa. Kokouksessa puolueelle valitaan uusi puheenjohtajisto.
– Olen käytettävissä puolueen varapuheenjohtajaksi, mikäli kokoomuksen Uudenmaan piiri ehdokkuuttani tukee, Laiho ilmoittaa.
Lääkäritaustainen Laiho on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 2018 lähtien. Hänet on valittu Uudenmaan vaalipiiristä.
