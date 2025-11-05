Metsästäjäliitto selvittää ilves- ja susikantaa

Metsästäjäliiton piirit ja jäsenseurat toteuttavat vapaaeehtoistyönä ilveksen ja suden lumijälkilaskennan talvella 2025–2026. Laskenta järjestetään paikallisesti lumitilanteen mukaan tammi–helmikuussa ja Metsästäjäliitto kerää sen tiedot yhteen maalikuussa.

Lumijälkilaskennan tarkoituksena on selvittää ilveksen osalta pentueiden esiintymistiheyttä eri puolilla maata. Sen selvittäminen osaltaan tarkentaa tietoa ilveksen kannasta.

Suden osalta on tarkoitus tunnistaa mahdollisia uusia reviirejä, täydentää havaintoja Tassu-järjestelmään ja kannustaa metsästäjiä keräämään sudan DNA-näytteitä. Kunkin havainnon siis vahvistaa paikallinen petoyhdyshenkilö.

Metsästäjäliitto maksaa liiton jäsenseuralle edellistalven tapaan suden DNA-näytteestä 50 euron korvauksen. Lisäksi liitto maksaa jokaisesta suden DNA-näytteestä reviiriltä, joka ei ole vielä kanta-arviokartalla, takautuvasti 50 euron lisäkorvauksen.

Suurpetokannan arvioimiseksi tehtävä lumijälkilaskenta perustuu aiemmin käytettyyn menetelmään, jossa sopivien lumiolosuhteiden aikana kierretään rajattu alue ja lasketaan siellä liikkuvat eläimet jälkien perusteella. Samalla saadaan yhdistettyä metsästjien käytännön luontohavaintoja tieteelliseen seurantaan.

Metsästäjäliitto kouluttaa vastuuhenkilöt ja osallistujat ennen laskentaa, jotta havainnointitavat ovat yhtenäiset, havainnot luotettavat ja käyttökelpoiset kanta-arvioiden aineistoksi.