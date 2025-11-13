Metrossa palohälytys ja evakuointeja

Pääkaupunkiseudun metron asemia suljettiin torstaina kello 13 aikaan palohälytyksen vuoksi.
Kaiuttimista asemilla kuului kuulutus ”Palohälytys. POISTUKAA ASEMALTA. Seuratkaa vihreitä poistumisohjeita”.
Huumeidenkäyttäjän elämä laahaa eteenpäin ja raha katoaa nopeasti.
Julkaistuista sähköposteista käy ilmi, että Jeffrey Epstein tarjoutui juttelemaan Sergei Lavrovin kanssa vähän ennen Helsingin-kokousta.
Mari Rantanen johtaa ministerikokousta.
Karoliina Partasen mukaan naisilla on oikeus pukeutua haluamallaan tavalla.
Luonnossa amurintiikereitä elää alle 500 yksilöä.
