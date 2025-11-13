Verkkouutiset

Espoon Niittykummun asemalla raskaat ovet metroon suljettiin palohälytyksen vuoksi.

Metrossa palohälytys ja evakuointeja

  • Julkaistu 13.11.2025 | 13:07
  • Päivitetty 13.11.2025 | 13:18
Helsingin ja Espoon maanalainen liikenneväline suljettiin.
Pääkaupunkiseudun metron asemia suljettiin torstaina kello 13 aikaan palohälytyksen vuoksi.

Kaiuttimista asemilla kuului kuulutus ”Palohälytys. POISTUKAA ASEMALTA. Seuratkaa vihreitä poistumisohjeita”.

