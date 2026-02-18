Meta patentoi tekoälyn, jolla voi jatkaa somessa kuoleman jälkeenkin

Yhdysvaltalainen mediakonglomeraatti Meta Platforms – joka tarjoaa muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin palveluita – on saanut patentin laajamittaiselle kielimallilleen, joka simuloi ihmisen toimintaa sosiaalisessa mediassa silloin, kun hän itse on pois sen ääreltä.

Business Insider kävi läpi patenttia, jonka päätekijäksi ilmoitetaan yhtiön teknologiajohtaja Andrew Bosworth. Patenttihakemus jätettiin jo vuonna 2023.

Patentin mukaan kielimalli simuloi ihmisen toimia, kun he ”lähtevät pitkälle lomalle” tai ”jos käyttäjä on kuollut”. Tekoäly luo käyttäjästä periaatteessa digitaalisen kloonin, joka perustuu hänestä kerättyyn henkilökohtaiseen tietoon, mukaan lukien hänen toimintansa alustalla: kommentit, tykkäykset ja julkaisut.

Tätä tietoa hyväksi käyttäen klooni ymmärtää, miten henkilö käyttäytyy sosiaalisessa mediassa, ja voi matkia tätä käyttäytymistä: ylläpitää aktiivista profiilia, tykätä, kommentoida ja vastata viesteihin. Patentti sisältää myös mahdollisuuden ääni- ja videopuheluiden simulointiin.

Kielimallin kehittäjät selittävät asiakirjoissa, miksi käyttäjät voisivat haluta tätä teknologiaa. He uskovat, että se olisi hyödyllinen bloggaajille, jotka ansaitsevat rahaa sisällöillään, mutta haluaisivat pitää lomaa sosiaalisesta mediasta. Se voisi olla hyödyllinen myös, jos käyttäjä kuolee, koska somevaikuttajan kuolema järkyttäisi hänen seuraajiaan.

– Vaikutus käyttäjiin on paljon vakavampi ja pysyvämpi, jos käyttäjä on kuollut eikä voi koskaan palata sosiaalisen verkostoitumisen alustalle, patentissa kerrotaan.

Meta on kertonut medialle, että sillä ei ole tämänhetkisiä suunnitelmia käyttää tätä teknologiaa ja että patentin saaminen ei välttämättä tarkoita, että yhtiö alkaisi kehittää tai käyttää tätä teknologiaa.

Business Insiderin haastattelemat asiantuntijat huomauttavat, että tällaiset teknologiat eivät herätä kysymyksiä ainoastaan laillisuudesta vaan myös eettisyydestä. He ovat myös huolissaan tällaisten työkalujen vaikutuksesta suruprosessiin ihmisen kuoleman jälkeen.