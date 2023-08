Merkillinen valoilmiö taivaalla paljastui Venäjän avaruusjätteeksi

Australian yllä nähtiin tiistain vastaisena yönä tähdenlentoa muistuttanut valoilmiö. ABC kertoo, että ilmiön aiheuttajaksi on paljastunut ilmakehään palannut avaruusraketti.

Australian avaruusjärjestö ASA arvioi, että kyseessä oli todennäköisesti Venäjän Soyuz-2, joka laukaistiin Arkangelin alueelta.

– Soyuz-2 -raketin laukaisu tapahtui Plesetskin kosmodromista aiemmin samana aamuna. Venäläisviranomaisten mukaan raketilla vietiin uuden sukupolven GLONASS-K2-satelliitti ilmakehään, ASA kertoo.

– Ajoitus todellakin vaikuttaa oikealta, sen kulkureitti vaikuttaa oikealta ja upeat videot internetissä todellakin tukee tätä ajatusta, sanoo Tasmanian yliopiston astronomi Martin George.

Raketin oli tarkoitus pudota Etelämereen, mutta se harhautui hieman reitiltään.

– Se, että se paloi niin kirkkaasti ja niin pitkään kertoo, että esine oli alun perin vähintään parin tonnin painoinen, Swinburnen yliopiston professori Alan Duffy sanoo ABC:lle.

Space debris from a Russian rocket seen coming down over southern Australia pic.twitter.com/pZ2xVqO8x3

— Latest in space (@latestinspace) August 9, 2023