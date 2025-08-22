Merivoimat saa uuden ohjuksen

Merivoimat on kuluneen kesän aikana toteuttanut Pintatorjuntaohjus 2020-järjestelmän (PTO2020) käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyviä harjoituksia. Työn lopputuloksena uusi ohjusjärjestelmä on nyt Merivoimien operatiivisessa käytössä.
Pintatorjunnalla tarkoitetaan tulenkäyttöä vihollisen pinta-aluksia vastaan. Pintatorjuntaohjusjärjestelmä kykenee kauaskantoiseen vaikuttamiseen ja sitä voidaan käyttää myös maalla olevia maaleja vastaan.
Merivoimien pintatorjuntakyky koostuu ohjustulenkäytöstä, merimiinoittamisesta sekä tykistön ja rannikko-ohjusten tulenkäytöstä.
– Käyttöönotettu pintatorjuntaohjusjärjestelmä on toinen Merivoimien pääasejärjestelmistä, merimiinojen ollessa toinen. Ohjusjärjestelmän erittäin kehittyneet ominaisuudet ja pitkä kantama turvaavat osaltaan meripuolustuksen tehtävien toteuttamisen kansallisesti tai osana liittoumaa. Sillä kyetään osallistumaan myös Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen tehtäviin, mitä pidän tärkeänä, Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen kuvailee.
Hänen mukaansa uuden pintatorjuntajärjestelmän käyttöönotto on Merivoimille ja meripuolustukselle merkittävä kehitysaskel.
– Käyttöönotettu järjestelmä korvaa nykyisen Meritorjuntaohjus 85M-järjestelmän, joka tulee elinkaarensa päähän tällä vuosikymmenellä. Uusi järjestelmä on jatkossa käytössä Hamina-luokan ohjusveneillä, Pohjanmaa-luokan monitoimikorveteilla sekä ajoneuvoalustoilla.
– Asentamalla ohjusjärjestelmä useille eri laveteille saavutamme taistelunkestävyyttä sekä laajan alueellisen iskukyvyn maalle ja merelle nykyaikaisen ja tulevaisuuden taistelukentän vaativissa olosuhteissa, Tiilikainen jatkaa.