Verkkouutiset

Merivartiostolta muistutus jäällä liikkujille – henkilöauto vajosi jäihin

Autolla tulee ajaa ainoastaan merkityillä jääteillä.
Ulkoilijoita meren jäällä Eiranrannan edustalla Helsingissä 16. helmikuuta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Ulkoilijoita meren jäällä Eiranrannan edustalla Helsingissä 16. helmikuuta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ihmisiä on ollut liikkeellä meren jäällä runsain määrin. Merivartiosto muistuttaa, että paikoin jäät ovat edelleen heikot tai rikkonaiset.

Väylien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. On hyvä muistaa, että kauppamerenkulku jatkuu normaalisti ja että hiljaiseltakin näyttävää väylää pitkin kulkee aluksia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Merivartiosto huomauttaa, että kaikki alukset eivät näy kännykkäsovelluksissa. Jääpeite merellä ei välttämättä ole tasainen, vaan ahtojäät voivat muodostaa esteitä jäällä liikkujille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Liikuthan jäällä ainoastaan tutuissa paikoissa, rannan läheisyydessä ja mukanasi asianmukaiset turvavarusteet, tiedote muistuttaa.

Viikon merkittävin meripelastustehtävä sattui lauantaina, kun henkilöauto vajosi jäiden läpi Hangon eteläpuolella. Tehtävälle hälytettiin runsaasti viranomaisyksiköitä. Autossa olleet neljä henkilöä pelastautuivat jäälle, josta heidät pelastettiin.

Merivartiosto muistuttaa, että autolla tulee jäällä ajaa ainoastaan merkityillä jääteillä.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos