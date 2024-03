Merivartiosto varoittaa heikkenevistä jäistä

Merivartiosto varoittaa nopeasti heikkenevistä jäistä koko eteläisen rannikon alueella.

– Jäätilanne muuttuu nyt päivittäin ja on hyvin vaihteleva. Yöpakkaset muodostavat uutta jäätä sinne missä hetki sitten on ollut avovettä. On syytä muistaa, että kaikki jää ei kanna, merivartiosto kirjoittaa X:ssä.

Merivartiosto kehottaa kaikkia jäällä liikkujia varovaisuuteen ja painottaa asianmukaisen varustautumisen tärkeyttä.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaan on aina tärkeää varmistaa jääkannen kantavuus ennen jäälle menoa.

Teräsjäätä tulee rajavartiolaitoksen mukaan olla vähintään 5 senttimetriä, mutta mielellään 10 senttimetriä, jotta se kestää aikuisen ihmisen painon.

