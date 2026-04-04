Merivartiosto ampuu tykistöaseilla

Suomenlahden merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla merellä Kotkan edustalla 5.-9. huhtikuuta.
Ulkovartiolaiva Turvas Helsingin edustalla 26. tammikuuta 2026. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO
Merivartioston tiedotteen mukaan ammunnoissa kerrataan aseiden käyttöä ja harjoitellaan erityisesti droonintorjuntaa.

Rajavartiolaitos on tehostanut toimintaansa Suomen ilmatilaan joutuneiden droonien havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Ampumaharjoitus liittyy toiminnan tehostamiseen itäisellä Suomenlahdella.

Rajavartiolaitos voi puuttua droonin, eli miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun häirintälähettimillä tai ampuma-aseilla, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi rajaturvallisuuden tai alueellisen koskemattomuuden ylläpitämiseksi.

– Monipuolinen harjoittelu on tehokkaan toiminnan perusta. Suomenlahden merivartiosto työskentelee määrätietoisesti tehtäviinsä liittyvien uhkien tunnistamiseksi, niiden vaikutusten rajaamiseksi ja väestön suojaamiseksi, tiedotteessa sanotaan.

Laivatykistön aseilla ammutaan Kirkonmaa–Rankin ampuma-alueilla EF R56, R57 ja R58 5.-9. huhtikuuta kello 8.00-20.00.

Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari–Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa–Haapasaari.

