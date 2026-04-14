Merikaapelien suojaamiseksi etsitään keinoja

Hallituksilla, asevoimilla, merikaapelien omistajilla ja startup-yrityksillä on tällä hetkellä globaalisti tarve löytää keinoja suojata merenalaisia kaapeleita potentiaaliselta sabotaasilta. Pohjois-Euroopassa Nato käyttää pinta-aluksia ja drooneja torjuakseen kaapelien mahdollisia rikkojia. Aasiassa Taiwan on lisännyt rannikkovartioston partiointia ja rangaistuksia kaapelien vahingoittamisista.

Kaapelioperaattorit puolestaan etsivät kaapeleilleen uusia reittejä kiisteltyjen vesialueiden, kuten Etelä-Kiinan meren, ulkopuolelta. Kaikki ponnistukset vain korostavat haasteen vaikeutta: merenalaisten kaapelien suojaamiseksi ei ole olemassa mitään idioottivarmaa keinoa.

Suurten laivojen ankkureilla, joiden raahaamisesta on tullut pääkeino kaapelien katkomiseksi, voi vahingoittaa kaikkia kaapeleita, vaikka ne olisi kääritty teräsvaipan sisään. Lähellä rannikkoa kaapelit voidaan kaivaa pohjan alle, mutta ei kuitenkaan kovin syvälle.

Iranin konflikti on synnyttänyt uusia ongelmia, kun kaapeleita laskevat ja korjaavat alukset eivät pääse Hormuzin salmen läpi, mikä viivyttää kaivattuja korjauksia ja päivityksiä Persianlahden alueella. Ongelmana on myös kaapelien katkomisen tahallisuuden osoittaminen puhumattakaan sen osoittamisesta, että katkojat olisivat saaneet käskynsä Moskovasta tai Pekingistä.

Jotain pitäisi silti keksiä, koska uusien kaapelien laskeminen ei ole ainakaan vähenemässä. Helmikuun puolivälissä oli globaalisti suunnitteilla 119 uuden kaapelin laskua, kun viime vuoden alussa niitä oli 98 ja vuoden 2020 tammikuussa 66.

Yksi uusista kaapelien valvontaan ehdotetuista teknologioista on hajautettu akustinen mittaus, jonka avulla kaapelioperaattorit voivat havaita kaapelin lähellä liikkuvat alukset, vaikka niiden sijainnin ilmoittava AIS-järjestelmä olisi kytketty pois päältä tai sen tieto väärennetty. Toinen valvontaratkaisu on kaikuluotainlaite, joka voidaan asettaa merenpohjaan kaapelin viereen kuukausiksi kerrallaan havainnoimaan yli kulkevia aluksia.

Samaan aikaan Kiinan väitetään tehostavan kykyjään kaapelien katkaisuun. Viime vuonna media raportoi kiinalaisten tutkijoiden kehittäneen timanttiteräisen laikan, jolla voidaan katkoa kaapeleita aina noin neljän kilometrin syvyydessä asti. Kehittäjien mukaan kyse on kuitenkin laitteesta, jota tarvitaan meren luonnonvarojen hyödyntämisessä.

Kunnes kelvollinen keino sabotaasien estämiseksi keksitään, on vain jatkettava partiointia ja katkomisiin syyllistyneiden pidättämistä ja rankaisemista.